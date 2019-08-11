На активістку у Росії можуть відкрити справу, бо вважає правоохоронців безсовісними

Заступник начальника поліції Санкт-Петербурга з охорони громадського порядку Віктор Борисенко написав заяву на дівчину, яка нібито образила його на акції протесту. Активістка сказала силовику, що у нього «немає совісті».

Борисенко просить провести перевірку щодо активістки Марії Іванової, про це повідомляє правозахисник Дінар Ідрісов, пише Znak.com.

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Так, російський правоохоронець вважає слова "у вас немає совісті" образою.

Тепер заяву силовика передадуть в Слідчий комітет, а він вже почне перевірку щодо порушення кримінальної справи через "образу представника влади".

Коли ще були масштабні акції:

20 липня відбулася одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей.

на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей. 27 липня відбув алася вже не погоджена владою акція , оскільки попередня не мала ніякого ефекту. Ці протести завершилася затриманнями понад 1400 людей.

алася вже не погоджена владою акція , 3 серпня пішла третя хвиля протестів , які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Затримали понад 1000 осіб. З них півсотні – неповнолітні.

, які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Затримали понад 1000 осіб. З них півсотні – неповнолітні. 10 сепрня під час черговою, але вже узгодженою акції затримали 352 особи в різних мітсах Росії. ЛИше у Москві – 256 осіб, і усіх здебільшого під час спроби дістатися до будівлі адміністрації президента після завершення акції.Однак російська влада стверджує, що затриманих насправді було менше.

Чому у Росії вибухають протести?Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).



Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.