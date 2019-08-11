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      На активістку у Росії можуть відкрити справу, бо вважає правоохоронців безсовісними

      37 Читать новость на русском
      У Росії поліцейський написав заяву на активістку, яка заявила, що у нього "немає совісті"
      У Росії поліцейський написав заяву на активістку, яка заявила, що у нього "немає совісті" / Cetty images

      Заступник начальника поліції Санкт-Петербурга з охорони громадського порядку Віктор Борисенко написав заяву на дівчину, яка нібито образила його на акції протесту. Активістка сказала силовику, що у нього «немає совісті».

      Борисенко просить провести перевірку щодо активістки Марії Іванової, про це повідомляє правозахисник Дінар Ідрісов, пише Znak.com.

      Важливо: "Досить нам брехати": нова хвиля масових протестів у Росії на фото та в цифрах

      Так, російський правоохоронець вважає слова "у вас немає совісті" образою.

      Тепер заяву силовика передадуть в Слідчий комітет, а він вже почне перевірку щодо порушення кримінальної справи через "образу представника влади".

      Коли ще були масштабні акції:

      • 20 липня відбулася одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей.
      • 27 липня відбувалася вже не погоджена владою акція, оскільки попередня не мала ніякого ефекту. Ці протести завершилася затриманнями понад 1400 людей.
      • 3 серпня пішла третя хвиля протестів, які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Затримали понад 1000 осіб. З них півсотні – неповнолітні.
      • 10 сепрня під час черговою, але вже узгодженою акції затримали 352 особи в різних мітсах Росії. ЛИше у Москві – 256 осіб, і усіх здебільшого під час спроби дістатися до будівлі адміністрації президента після завершення акції.Однак російська влада стверджує, що затриманих насправді було менше. 

      Чому у Росії вибухають протести?Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).

      Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

      blog_ava
      "Досить нам брехати": нова хвиля масових протестів у Росії на фото та в цифрах
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      Теги: Протести Новини Росії Москва Мітинги в Росії Протести в Москві Новини політики Новини України
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