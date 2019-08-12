Протесты в Москве: силовик избил девушку, в Росгвардии от него отреклись – видео

Во время протеста в Москве силовики задержали активистку Дарью Сосновскую. Девушку задерживала целая группа спецназовцев.

В какой-то момент видно, как у одного из них выпадает из рук палка. Прежде, чем поднять его, силовик наносит девушке удар в живот. Соответствующая видеозапись была распространена в соцсетях 10 августа.

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Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков написал в своем Twitter, что "за данные о лице, которое ударило Дарью Сосновскую, бойца 2 оперативного полка ГУ МВД по Москве" будет выплачено вознаграждение 100 тысяч рублей.

Служащие силового ведомства, которых можно увидеть в ролике, не относятся к подразделениям Росгвардии,

– говорится в заявлении российского ведомства, которое поступило на запрос росЗМИ.

По информации Чикова, Дарью Сосновскую освободили из отдела полиции с повесткой в ​​суд на 13 августа. Девушка 11 августа обратилась за помощью к врачам и намерена написать заявление в Следственный комитет РФ с требованием привлечь сотрудников полиции к уголовной ответственности по статье о превышении должностных полномочий.

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Сообщите, пожалуйста, данные и контакты девушки для преследования избившего ее золотогвардейца https://t.co/nyvyR4vt8b — Pavel Chikov (@pchikov) August 11, 2019

Почему в России происходят протесты?

Из-за кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего количества жителей своего округа).

Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был недостаток в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

Сколько демонстраций уже произошло?

Четыре. Самые масштабные прошли 27 июля и в 10 августа. На последнюю демонстрацию людей призывали приходить лидеры мнений и музыканты, в частности, журналист Леонид Парфенов, группы IC3PEAK и "Кровосток", рэперы Oxxxymiron и Face, комик Даниил Поперечный. Они также выступили в поддержку протеста. На призыв откликнулись 50 тысяч человек. Поскольку этот митинг был предварительно согласован, количество задержанных на нем – значительно меньше: всего 256 человек.