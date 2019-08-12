Протести у Москві: силовик побив дівчину, в Росгвардії від нього відреклися – відео

Під час протесту у Москві силовики затримали активістку Дарину Сосновську. Дівчину затримувала ціла група спецпризначенців.

В якийсь момент видно, як в одного з них випадає із рук кийок. Перш, ніж підняти його, силовик завдає дівчині удару в живіт. Відповідний відеозапис був поширений в соцмережах 10 серпня.

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Керівник правозахисної групи "Агора" Павло Чиков написав у своєму Twitter, що "за дані про особу, яка вдарила Дарину Сосновську, бійця 2 оперативного полку ГУ МВС по Москві" буде виплачено винагороду 100 тисяч рублів.

Службовці силового відомства, яких можна побачити в ролику, не належать до підрозділів Росгвардії,

– йдеться в заяві російського відомства, що надійшов на запит росЗМІ.

За інформацією Чикова, Дарину Сосновську звільнили з відділу поліції з повісткою до суду на 13 серпня. Дівчина 11 серпня звернулася за допомогою до лікарів і має намір написати заяву до Слідчого комітету РФ з вимогою притягнути співробітників поліції до кримінальної відповідальності за статтею про перевищення посадових повноважень.

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Сообщите, пожалуйста, данные и контакты девушки для преследования избившего ее золотогвардейца https://t.co/nyvyR4vt8b — Pavel Chikov (@pchikov) August 11, 2019

Чому у Росії відбуваються протести?

Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).



Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

Скільки демонстрацій вже відбулося?

Чотири. Наймасштабніші пройшли 27 липня та 10 серпня. На останню демонстрацію людей закликали приходити лідери думок та музиканти, зокрема, журналіст Леонід Парфьонов, групи IC3PEAK і "Кровосток", репери Oxxxymiron та Face, комік Данило Поперечний. Вони також виступили на підтримку протесту. На заклик відгукнулися 50 тисяч осіб. Оскільки цей мітинг був попередньо узгоджений, кількість затриманих на ньому – значно менша: всього 256 осіб.