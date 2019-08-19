Путін вперше зреагував на масові протести в Росії

Російський президент Володимир Путін з притаманним йому цинізмом визнав, що росіяни "мають право на мирні, згідно із законом, протести, а влада повинна забезпечити реалізацію цього права".

Президент Росії Володимир Путін 19 серпня зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном у його літній резиденції на Лазурному березі.

Читайте також: Путін не шкодує ні росіян, ні українців

Сам під час цієї зустрічі Путін прокоментував протести у Москві. І при цьому додав, що не можна "доводити ситуацію до абсурду", щоб "заворушення" у Росії не перетворилися у протести "жовтих жилетів" у Франції, коли гинули люди.

"Ми б не хотіли, щоб подібні події відбувалися в російській столиці", – наголосив Путін.

Чому у Росії – масові протести?У такий спосіб люди підтримують кандидатів від опозиційних сил, яким відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви (виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні підписних листів, помилки в паспортних даних тощо).