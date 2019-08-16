Путіну не шкодує ні росіян, ні українців
Новина про смерть ще одного українського воїна (жертви віртуального перемир'я, про яке було оголошено 21 липня) з'явилася на тлі не менш трагічних новин.
Про 16-кратне перевищення радіаційної норми у Северодвінську. Але російський правитель якось не сильно стурбований катастрофою, про яку вже починають говорити, як про другий Чорнобиль. У Путіна свої розваги – Крим, мотоциклісти, побиття учасників московських протестів...
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Якщо Путіну не шкода росіян – жертв його власних мілітарних експериментів – то чому йому має бути шкода нас з вами? Це питання, яке повинен був би задати собі перш за все український президент. Володимир Зеленський постійно звертається до Путіна із закликами домовитися, припинити війну, зупинити кровопролиття – а у відповідь над ним тільки потішаються.
Можна, звичайно, сказати, що наївність Зеленського пов'язана з його щирим нерозумінням суті політичних процесів. Але це не зовсім так. Так, політик повинен вміти брати на себе відповідальність за життя людей. Але найголовніше – так це те, що ці життя він зобов'язаний цінувати.
Якщо він, зрозуміло, не авторитарний правитель. Цим – нікого і нічого не шкода, навіть власних дітей. Їх цікавить тільки результат. Саме тому цифри втрат Радянського Союзу у Другій Світовій війні так разюче відрізняються від цифр втрат країн-союзників і навіть Рейху. І так, серед жертв війни був син Йосипа Сталіна, тут я нічого не перебільшую.
Путін вб'є рівно стільки українців, скільки йому буде необхідно для досягнення своєї головної мети – відновлення контролю Росії над Україною і інтеграції українських земель в імперію. І Зеленський, і прихильники Зеленського повинні це зрозуміти: вб'є стільки, скільки необхідно і навіть більше. І не буде питати, хто голосував за Зеленського, а хто за Порошенка або Бойка. Діти виборців Зеленського можуть виявитися в одних могилах з дітьми виборців Порошенко або Бойка. Та й самі виборці теж...
Якщо Володимир Зеленський дійсно думає не про смерть, а про життя українців – а я сподіваюся, що це так – йому варто займатися не умиротворенням агресора, а організацією опору агресору. Для того, щоб посилити цей опір, у нового президента будуть всі інструменти, якими в повній мірі не володів попередник – більшість в парламенті, свій уряд, свої силовики. І кредит довіри суспільства. Що ще потрібно?
Війна з Росією все одно буде головним змістом президентського терміну Володимира Зеленського. Не тому, що цього бажає Зеленський. А тому, що цього бажає Путін.
Автор: Віталій Портников
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