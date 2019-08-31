У Москві протестувальники знову вийшли на вулиці: фото та відео
У Москві відбувся черговий непогоджений з місцевою владою мітинг проти політичних репресій. Тамтешня поліція нарахувала близько 750 учасників, однак не провладні ЗМІ заявляють про кілька тисяч.
Учасники акції скандували гасла на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Мосміськдуми, яким відмовили у реєстрації, повідомляє російський "Інтерфакс". Окрім того, протестувальники вимагали звільнити усіх, кого затримали на акціях раніше.
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Російські ЗМІ пишуть, що маршрут, яким йшли рухались на акції, поліція майже не котролювала. Однак у мережі опублікували фото та відео, на яких видно – силовиків багато і вони готові діяти.
ОМОН на протестах у Москві/ Twitter телеканалу "Дождь"
Військові автомобілі на вулиціх Москви/ Twitter телеканалу "Дождь"
Про затриманння у Москві наразі інформації немає. Акція протесту також відбувалася у Петербурзі – там затримали 3 осіб.
Акція протесту у Москві/ Джерело: zona.media
Московська поліція заявляє, що цього разу на акцію вийшло близько 750 осіб. Однак видання "Медуза" пише, що насправді присутніх було кілька тисяч. У ході також беруть участь люди, які виступають на підтримку сестер Хачатурян, обвинувачених у вбивстві свого батька.
Акція протесту у Москві/ "Медуза" і "Дождь"
Напередодні неузгодженої ходи влади Москви оголосили про фестиваль "PRO літо" – також у центральній частині міста. Зокрема, на ньому вситупали російські артисти Ольга Бузова та Єгор Крід. Видання "Дощ" пише, що більшість глядачів не приховує – прийти на фестиваль їм "сказали на роботі".
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Учасники акції прийшли із плакатами/ Джерело: zona.media
Водночас прдеставники пропагандистьких ЗМІ теж присутні. Одну із них – Ярославу Красієнку – проетстувальники кричали "ганьба" та кидали піл ноги гроші.
Журналісту пропагандистського каналу кидають під ноги гроші/ Джерело: meduza.io
Протести у Москві/ Джерело: zona.media
Силовики спотерігаціють за акцією проетесту/ Джерело: zona.media
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Чому у Москві протестуть?Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).
Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.
Вибори депутатів Мосміськдуми сьомого скликання пройдуть 8 вересня.
Коли були масштабні акції:
- 20 липня відбулася одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей.
- 27 липня відбувалася вже не погоджена владою акція, оскільки попередня не мала ніякого ефекту. Ці протести завершилася затриманнями понад 1400 людей.
- 3 серпня пішла третя хвиля протестів, які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Затримали понад 1000 осіб. З них півсотні – неповнолітні.
- 10 серпня під час черговою, але вже узгодженою акції затримали 352 особи в різних мітсах Росії. ЛИше у Москві – 256 осіб, і усіх здебільшого під час спроби дістатися до будівлі адміністрації президента після завершення акції.Однак російська влада стверджує, що затриманих насправді було менше.