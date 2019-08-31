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      У Москві протестувальники знову вийшли на вулиці: фото та відео

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      У Москві знову вийшли на акцію протесту
      У Москві знову вийшли на акцію протесту / Дождь

      У Москві відбувся черговий непогоджений з місцевою владою мітинг проти політичних репресій. Тамтешня поліція нарахувала близько 750 учасників, однак не провладні ЗМІ заявляють про кілька тисяч.

      Учасники акції скандували гасла на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Мосміськдуми, яким відмовили у реєстрації, повідомляє російський "Інтерфакс". Окрім того, протестувальники вимагали звільнити усіх, кого затримали на акціях раніше. 

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      Російські ЗМІ пишуть, що маршрут, яким йшли рухались на акції, поліція майже не котролювала.  Однак у мережі опублікували фото та відео, на яких видно – силовиків багато і вони готові діяти. 

      Протести у Москві
      ОМОН на протестах у Москві/ Twitter телеканалу "Дождь" 

      Протести у Москві
      Військові автомобілі на вулиціх Москви/ Twitter телеканалу "Дождь"

      Про затриманння у Москві наразі інформації немає. Акція протесту також відбувалася у Петербурзі – там затримали 3 осіб.

      Протести у Москві
      Акція протесту у Москві/ Джерело: zona.media

      Московська поліція заявляє, що цього разу на акцію вийшло близько 750 осіб. Однак видання "Медуза" пише, що насправді присутніх було кілька тисяч.  У ході також беруть участь люди, які виступають на підтримку сестер Хачатурян, обвинувачених у вбивстві свого батька.

       

      Акція протесту у Москві/ "Медуза" і "Дождь"

      Напередодні неузгодженої ходи влади Москви оголосили про фестиваль "PRO літо" – також у центральній частині міста. Зокрема, на ньому вситупали російські артисти Ольга Бузова та Єгор Крід. Видання "Дощ" пише, що більшість глядачів не приховує – прийти на фестиваль їм "сказали на роботі".

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      Учасники акції прийшли із плакатами/ Джерело: zona.media

      Водночас прдеставники пропагандистьких ЗМІ теж присутні. Одну із них – Ярославу Красієнку – проетстувальники кричали "ганьба" та кидали піл ноги гроші. 


      Журналісту пропагандистського каналу кидають під ноги гроші/ Джерело: meduza.io


      Протести у Москві/ Джерело: zona.media


      Силовики спотерігаціють за акцією проетесту/ Джерело: zona.media

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      Чому у Москві протестуть?Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).

      Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

      Вибори депутатів Мосміськдуми сьомого скликання пройдуть 8 вересня.

      Коли були масштабні акції:

      • 20 липня відбулася одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей.
      • 27 липня відбувалася вже не погоджена владою акція, оскільки попередня не мала ніякого ефекту. Ці протести завершилася затриманнями понад 1400 людей.
      • 3 серпня пішла третя хвиля протестів, які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Затримали понад 1000 осіб. З них півсотні – неповнолітні.
      • 10 серпня під час черговою, але вже узгодженою акції затримали 352 особи в різних мітсах Росії. ЛИше у Москві – 256 осіб, і усіх здебільшого під час спроби дістатися до будівлі адміністрації президента після завершення акції.Однак російська влада стверджує, що затриманих насправді було менше.
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      Теги: Новини політики Новини Росії Москва Протести в Москві
      Джерело: 24 канал
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