У Москві протестувальники знову вийшли на вулиці: фото та відео

У Москві відбувся черговий непогоджений з місцевою владою мітинг проти політичних репресій. Тамтешня поліція нарахувала близько 750 учасників, однак не провладні ЗМІ заявляють про кілька тисяч.

Учасники акції скандували гасла на підтримку опозиційних кандидатів у депутати Мосміськдуми, яким відмовили у реєстрації, повідомляє російський "Інтерфакс". Окрім того, протестувальники вимагали звільнити усіх, кого затримали на акціях раніше.

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Російські ЗМІ пишуть, що маршрут, яким йшли рухались на акції, поліція майже не котролювала. Однак у мережі опублікували фото та відео, на яких видно – силовиків багато і вони готові діяти.



ОМОН на протестах у Москві/ Twitter телеканалу "Дождь"

ОМОН окружает протестующих. Видео: Василий Полонский / Дождь pic.twitter.com/9AbHPXw21j — Телеканал Дождь (@tvrain) August 31, 2019



Військові автомобілі на вулиціх Москви/ Twitter телеканалу "Дождь"

Про затриманння у Москві наразі інформації немає. Акція протесту також відбувалася у Петербурзі – там затримали 3 осіб.



Акція протесту у Москві/ Джерело: zona.media

Московська поліція заявляє, що цього разу на акцію вийшло близько 750 осіб. Однак видання "Медуза" пише, що насправді присутніх було кілька тисяч. У ході також беруть участь люди, які виступають на підтримку сестер Хачатурян, обвинувачених у вбивстві свого батька.

Акція протесту у Москві/ "Медуза" і "Дождь"

Напередодні неузгодженої ходи влади Москви оголосили про фестиваль "PRO літо" – також у центральній частині міста. Зокрема, на ньому вситупали російські артисти Ольга Бузова та Єгор Крід. Видання "Дощ" пише, що більшість глядачів не приховує – прийти на фестиваль їм "сказали на роботі".

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Учасники акції прийшли із плакатами/ Джерело: zona.media

Водночас прдеставники пропагандистьких ЗМІ теж присутні. Одну із них – Ярославу Красієнку – проетстувальники кричали "ганьба" та кидали піл ноги гроші.

Корреспонденту «России 1» Ярославу Красиенко снова не дают снять сюжет о протестах!



Видео: Артемий Миндрин / Дождь pic.twitter.com/hnrDSFZkBT — Телеканал Дождь (@tvrain) August 31, 2019



Журналісту пропагандистського каналу кидають під ноги гроші/ Джерело: meduza.io



Протести у Москві/ Джерело: zona.media



Силовики спотерігаціють за акцією проетесту/ Джерело: zona.media

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Чому у Москві протестуть?Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).



Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.



Вибори депутатів Мосміськдуми сьомого скликання пройдуть 8 вересня.

Коли були масштабні акції: