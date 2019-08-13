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      Коли протести в Москві переростуть у революцію: версія експерта

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      В Москві пройшли масові акції протесту за останні кілька років
      В Москві пройшли масові акції протесту за останні кілька років / gettyimages.com

      Путін втік до Криму у момент масових протестних акцій у Москві, оскільки не хоче асоціюватися з розгонами мітингів, жорсткими захопленнями людей. Але ці протести можуть перерости в революцію.

      Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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      Таким сигналом – поїздкою в Крим – Путін дистанціюється від московських протестів. Президент РФ хоче хизуватися своїми досягненнями – анексією Криму, окупацією частини українського Донбасу, а провальна регіональна політика – не про нього. По-друге, Кремль готує план, як побороти цю протестну хвилю. І Путін також не хоче показати, що він у цьому бере участь,
      – зауважує Микола Давидюк.

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      За словами експерта, є шанс, що ці мітинги переростуть у справжній народний не керований Кремлем протест. Від протестів опозиціонерів певною мірою відійшла Ксенія Собчак і меншу роль відіграє Навальний. Хоча видно, що в спікери протестів Кремль намагається засунути близьких до себе "лідерів" суспільних думок. Щоб потім це контролювати.

      Велика кількість учасників протестів у Москві показує, що в перспективі кількох років Росія може прийти до справжньої революції, яка принесе позитивні політичні зміни. Швидких результатів не треба очікувати. Вони будуть, і, швидше за все, спонтанні. І це буде ефективно, оскільки спонтанності в Кремлі не очікують. Але спонтанності і неочікуваних ходів можна чекати і від Кремля,
      – наголосив Микола Давидюк.

      Що відомо про протести у Москві?

      • У Москві пройшли акції протесту за чесні вибори 14, 20, 27 липня, 3 і 11 серпня. 27 липня правоохоронці затримали 1127 осіб. 3 серпня російські опозиціонери та небайдужі жителі Москви вийшли на черговий протест. Цього разу затримали 1001 особу, серед них – 50 неповнолітніх. 11 серпня – понад 200 осіб. Президент Росії Володимир Путін на цей час поїхав до окупованого Криму. У Севастополі очільник Кремля узяв участь у байк-шоу "Тінь Вавилона", яке організували посіпаки Кремля з клубу "Нічні вовки".

      Чому росіяни протестують? Мітингарі зібралися на підтримку кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи. Опозиціонери стверджують, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати. Проте виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції з різних надуманих причин. Вибори відбудуться 8 вересня.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Володимир Путін Протести в Москві
      Джерело: 24 канал
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