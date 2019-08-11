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      Байкер Путін з "Нічними вовками" взяв участь у пропагандистських заходах у Криму: що каже МЗС

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      Путін укотре відвідав окупований Крим: з'явилася реакція українського МЗС
      Путін укотре відвідав окупований Крим: з'явилася реакція українського МЗС / Getty Images

      В суботу, 10 серпня, президент Росії Володимир Путін здійснив візит до окупованого Криму. Зокрема, у Севастополі він узяв участь у байк-шоу "Тінь Вавилона", яке організувало посіпаки Кремля з клубу "Нічні вовки". Такий крок політика, зі свого боку, засудило українське МЗС.

      У межах шоу Путін очолив колону байкерів. Їхав він за кермом триколісного "Уралу", і, що цікаво, був одягненим у шкірянку. Зауважимо, що у візок його мотоцикла сів так званий "голова Ради міністрів" окупованого Криму Сергій Аксьонов, у кримінальних колах відомий як "Гоблін". Крім того, господаря Кремля супроводжував так званий "виконувач обов’язків губернатора" Севастополя Михайло Развожаєв.

      Тим часом, Росією прокотилася нова хвиля протестів  

      Путін в окупованому Криму взяв участь у шоу своїх посіпак з "Нічних вовків" 

      До слова, це вже 11 за рахунком шоу "Нічний вовків" у Криму. Вперше вони провели свій зліт у 2009 році біля гори Гасфорта. Їхні заходи завжди відзначаються пропагандистською риторикою. Зокрема, так звані байкери свої шоу роблять на основі радянської та російської історії – здебільшого сюжети таких дійств є пов’язаними з важливими військовими перемогами. Цього року основу шоу "Тінь Вавилона" склали масштабні трюки, що супроводжувалися застосуванням піротехніки та музики. А кульмінацією всього цього був концерт за участю популярних російських артистів.

      Як підкреслив Путін під час шоу, "такі круті хлопці" з "Нічних вовків" подають приклад і показують їм, як слід ставитися до Росії.

      "Хочу сказати, що це дуже гарне починання. Гарна ідея, яка згуртовує і любителів техніки, любителів мотоцикла, і всіх, хто з серцем і душею ставиться до нашої Батьківщини. У вас – чудова традиція, пов'язана з підтримкою всього найкращого, що може бути в серці російської, руської людини, пов'язана з нашою чудовою, героїчною історією", – додав він.

      До речі! Православні байкери: пропутінських "вовків" затримали у Чорногорії за супровід патріарха

      Опісля байкери подарували Путіну хутряну шапку з екіпіруання "Нічних вовків".

      Через те, що Путін укотре відвідав тимчасово окуповані території України – АР Крим і Севастополь, не узгодивши такий крок з офіційним Києвмо, МЗС України висловило "рішучий протест". Українське зовнішньополітичне відомство наголосило, що ця поїздка, як і усі попередні, які здійснили російські посадовці, – грубе порушення з боку російської сторони державного суверенітету та територіальної цілісності України.

      Спроби російської сторони та мас-медіа інтерпретувати такі "візити" як "звичайні" внутрішньодержавні поїздки російських посадовців є нікчемними. Крим і Севастополь є невід'ємною частиною суверенної території України. Жодні вояжі російських посадовців не є спроможними змінити визначений Конституцією і законами України статус цих територій, а лише вкотре демонструють нехтування Російською Федерацією загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, а також зобов’язаннями РФ перед Україною за двосторонніми та багатосторонніми договорами,
      – заявили у міністерстві.

      Що відомо про рух "Нічні вовки"

      Об’єднує він до 5 тисяч мотоциклістів. З’явився ще у часи СРСР – у 1989 році, а у Росії його зареєстрували в 1995 році як некомерційну організацію "Російські мотоциклісти". Рух має багато регіональних відділень як у самій РФ, так і за її межами: Білорусі, Україні (зокрема, на окупованих територіях), Болгарії, Сербії, Румунії.

      ЗМІ пишуть, на початку свого існування під прикриттям ФСБ "Нічні вовки" займалися наркотрафіком. Сьогодні їх фінансує Кремль, спецслужби, а також, за деякими даними, злочинні кола Росії.

      Президент "Нічних вовків" – Олександр "Хірург" Залдостанов, відомий своєю прокремлівською позицією та тісними взаєминами з господарем Кремля Володимиром Путіним. Його неодноразово помічали на різних пропагандистських заходах. Примітно, що "Нічні вовки" брали активну участь в окупації Криму, через що США та Канада наклали санкції.

      Зверніть увагу! Медведєв знову відвідав окупований Кремлем Крим: з'явилась реакція МЗС України

      Путін уже не вперше відвідує окупований Крим цього року. Зокрема, 18 березня він також побував в анексованому Севастополі – тут господар Кремля ввів у експлуатацію Балаклавської ТЕС, а також дав старт роботі Таврійської ТЕС і підстанції "Порт" в Тамані. Опісля російський президент поїхав уже до окупованого Сімферополя, де взяв участь у "святкуванні та концерті" з нагоди 5-ї річниці окупації Криму.

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      Теги: Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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