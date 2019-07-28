Медведєв знову відвідав окупований Кремлем Крим: що він там робитиме

Російський прем'єр Дмитро Медведєв укотре прибув до Криму. На окупований півострів політик здійснив "робочу поїздку".

Як мовиться на сайті Кремля, візит Медведєва триватиме два дні – 28 та 29 липня. У його межах він уже відвідав окупований Севастополь, де взяв участь у заходах з нагоди дня Військово-морського флоту Росії. Зокрема, політик був присутнім на так званому параді кораблів.

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29 числа Медведєв планує провести нараду про хід реалізації національних проектів (програм) на території Криму і Севастополя. Стосуватимуться вони нібито охорони здоров'я, освіти та культури. На цій нараді також мають бути присутніми заступники голови уряду Росії Дмитро Козак, повноважний представник президента Росії в Південному федеральному окрузі Володимир Устинов, міністр освіти Росії Ольга Васильєва та міністр культури Росії Володимир Мединський.

Медведєв здійнив "робочу поїздку" до Криму

Крім того, російський прем’єр у межах візиту має зустрітися з підконтрольним Кремлю "головою Криму" Сергієм Аксьоновим і так званим виконувачем обов’язків російського губернатора Севастополя Михайлом Развожаєвим.

У Міністерстві закордонних справ України на кримську поїздку Медведєва поки не відреагували.

Востаннє Медведєв був у Криму рівно рік тому. Наприкінці липня 2018-го він разом із так званим "главою" окупованого півострова Сергієм Аксьоновим взяв участь у концерті, присвяченому 1030-річчю хрещення Русі. Також, як і цього року, Медведєв узяв участь у параді до Дня Військово-морського флоту Росії.

Українське МЗС засудило такий візит російського посадовця. Також зовнішньополітичне відомство висловило рішучий протест, оскільки Медведєв не узгодив з офіційним Києвом своє перебування на тимчасово окупованій території України.