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Російський прем’єр Медведєв прибув до окупованого Криму: фото

158 Читать новость на русском
Медведєв відвідав Крим
Медведєв відвідав Крим / Facebook-сторінка Аксьонова

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 28 липня прибув до окупованого Севастополя. Там він разом з "главою" окупованого Криму Сергієм Аксьоновим взяв участь у концерті, присвяченому 1030-літтю хрещення Русі.

Про це у Facebook повідомив сам Аксьонов.

Окрім того, у неділю, 29 липня, у Севастополі Медведєв взяв участь у параді до Дня Військово-морського флоту Росії.

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За повідомленнями окупаційних ЗМІ, участь російського прем’єра в офіційних заходах – лише формальний привід для візиту. Справжня мета прибуття Медведєва до Севастополя – обговорення провалів виконання "Федеральної цільової програми" розвитку міста. Серед головних проблем – жахливий стан інфраструктури, "зникнення" 2 мільярдів рублів, виділених на будівництво очисних споруд, а також провал туристичного сезону.

Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Дмитро Медведєв Новини політики Річниця Хрещення Русі
Джерело: 24 канал
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