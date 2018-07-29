Российский премьер Медведев прибыл в оккупированный Крым: фото

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 28 июля прибыл в оккупированный Севастополь. Там он вместе с "главой" оккупированного Крыма Сергеем Аксеновым принял участие в концерте, посвященном 1030-летию крещения Руси.

Об этом в Facebook сообщил сам Аксенов.

Кроме того, в воскресенье, 29 июля, в Севастополе Медведев принял участие в параде ко Дню Военно-морского флота России.

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По сообщениям оккупационных СМИ, участие российского премьера в официальных мероприятиях – лишь формальный повод для визита. Настоящая цель прибытия Медведева в Севастополь – обсуждение провалов выполнения "Федеральной целевой программы" развития города. Среди главных проблем – плачевное состояние инфраструктуры, "исчезновение" 2 миллиардов рублей, выделенных на строительство очистных сооружений, а также провал туристического сезона.