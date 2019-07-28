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      Путін знову пішов на дно: відео, фото

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      Володимир Путін спустився на дно Фінської затоки
      Володимир Путін спустився на дно Фінської затоки / "РИА Новости"

      Президент Росії Володимир Путін у батискафі спустився на дно Фінської затоки у районі острова Гогланд. Тут він оглянув місце загибелі підводного човна Щ-308 "Сьомга", який затонув під час Другої світової війни.

      Згідно з протоколом, Путін повинен був спуститися під воду в автономному глибоководному апараті "C-Explorer 3.11", наблизитися до підводного човна та взяти участь в установці на корпус судна меморіальної дошки з іменами командира та членів екіпажу, пишуть російські інформаційні агенції.

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      Путін знову пішов під воду у Фінській затоці: відео 

       

      Глибина занурення становила 50 метрів, а сам процес тривав близько 30 хвилин. Опісля господар Кремля поділився емоціями.

      Я не вперше занурююся під воду. Тому враження залишились не від занурення, а від об'єкта, який ми бачили. Спочатку, коли ми практично на ґрунт лягли, багато мулу здійнялося. Але потім все трошки заспокоїлося. Ми практично навколо пройшли. Обігнули з обох боків човен. Хочу подякувати водолазам, які там працювали, встановлювали табличку. Сьогодні ще на один екіпаж, який вважався зниклим безвісти, стало менше, натомість додалися люди, яких вважають загиблими за Батьківщину,
      – зазначив російський президент.

      Також Путін розповів, що не керував апаратом під час занурення. За його словами, він вирішив спуститися під воду, аби подивитися, як працюють російські спеціалісти та краще зрозуміти ціну того, чому багато хто з цих людей присвячує своє життя.

      Як Путін у батискафі спускався на дно Фінської затоки / Getty Images, "РИА Новости" 

      Далі Путін разом із іншими учасниками церемонії вшанував пам'ять загиблих підводників хвилиною мовчання. Крім того, він оглянув невелику виставку, серед експонатів якої були предмети, підняті з затонулого в XIX столітті корабля, що йшов з Англії до Санкт-Петербурга. Цей корабель віз посуд і біля острова Гогланд потрапив у шторм.

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      Усі ці заходи відбувалися напередодні Дня Військово-морського флоту, який цього року випадає на 28 липня.

      Путін спустився на дно Фінської затоки: дивіться відео 

       

      Чому Путіна так зацікавив підводний човен Щ-308 "Сьомга"? Спустили судно на воду у 1933 році, а за два з половиною роки його включили до складу Балтійського флоту.

      Восени 1942 року під час Другої світової війни човен не повернувся з походу після того, як отримав пошкодження. Тоді на його борту перебували 40 членів екіпажу, включно з командиром корабля капітаном третього рангу Левом Костильовим. Перед цим судно зайняло позицію в районі фінського острова Уте в Балтійському морі та знищило три транспортні кораблі противника загальною водотоннажністю 16 тисяч тонн.

      У 2017 році цей підводний човен виявили під час експедиції. Також фахівці з’ясували, що він загинув унаслідок вибуху міни на лінії німецького мінного загородження "Зееігель" ("Морський їжак").

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      Зауважимо, що Путін вже не вперше спускається під воду в батискафі. Зокрема, у 2015 році він занурився на понад 80-метрову глибину поблизу окупованого Росією Криму задля дослідження кораблів XI століття.

      Путін пішов на дно Чорного моря біля Криму: дивіться відео 

       

      Крім того, у 2013 році також біля острова Гогланд він здійснив занурення до місця, де знайшли затонулий в 1869 році парусно-гвинтовий фрегат Балтійського флоту "Олег".

      Путін спустився на дно Фінської затоки, аби дослідити античні кораблі: відео 

       

      До речі, у січні 2020 року Путін знову матиме доторкнутися до трагічних подій Другої світової війни, але вже у Польщі. Річ у тім, що господаря Кремля запросили на заходи з нагоди 75-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау, який розміщувався біля польського міста Освенцим. 

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      27 липня
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      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Історія
      Джерело: 24 канал
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