Путіна запросять на річницю звільнення Освенцима у Польщі

В Польщі планують запросити російського президента Володимира Путіна на заходи з нагоди 75 річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау.

Пам'ятні заходи відбудуться в січні 2020 року на території музею, створеного на місці колишнього концтабору. Про це повідомив речник президента Польщі Блажей Спихальський, пише Onet.pl.

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"Факт звільнення табору радянськими військами – історичний та незаперечний. Ця співпраця й бажання з нашого боку абсолютні", – наголосив він. Й додав, що запрошення були надіслані всім керівникам держав-членів ЄС, держав-членів НАТО та держав-членів Східного партнерства.

Станом на сьогодні понад 30 держав надіслали відповіді щодо участі в урочистостях своїх делегацій на рівні президентів, прем'єр-міністрів чи голів парламенті.

Що відомо про Аушвіц-Біркенау?Це один із найбільших концтаборів Другої світової війни. Складався із мережі 48 локацій, які підпорядковувались Освенциму. Саме туди відправляли перших політв'язнів у 1940 році. А вже з 1942 року там почались масові знищення євреїв, циган, гомосексуалістів та тих, кого нацисти вважали "брудними людьми".



За день там могли вбити близько 20 тисяч людей. Основним способом вбивства були газові камери, однак люди також масово вмирали від перевтоми, недостатнього харчування, поганих умов життя та інфекційних захворювань. За статистикою, цей концтабір забрав життя 1,1 мільйона людей, 90% з яких були євреями.

Зазначимо, що в 2015 році Путіну не надсилали запрошення на урочистості до 70 річниці звільнення концтабору.

Раніше Польща не запросила президента РФ на заходи з нагоди початку Другої світової війни, які відбудуться першого вересня.