У Росії активіста покарають, бо назвав Путіна поганим словом

У Росії за неповагу до влади оштрафували активіста після публікації у соціальній мережі висловлювання про очільника Кремля Володимира Путіна. Тепер росіянину доведеться заплатити чималу суму.

Росії суд визнав активіста Ігоря Горланова винним у неповазі до влади, це сам Горланов повідомив в Telegram, передає УНІАН.

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Справа стосовно Горланова порушили після репоста ним публікації, де було написано словосполучення "Путін – казковий *******". Тепер росіянин повинен заплатити штраф розміром 30 тисяч рублів.

Адвокати активіста хочуть оскаржити рішення про штраф. За словами Горланова, суд відмовився визнати президента Росії потерпілим і не задовольнив клопотання про його виклик до суду.

Чому карати за неповагу до влади у Росії тепер законно?У Росії тепер в інтернеті будуть блокувати ті матеріали, що ображають суспільство, державні символи та інститути влади Росії. При виявленні в інтернеті подібних матеріалів генеральний прокурор Росії або його заступники будуть звертатися у "Роскомнагляд". Вони вимагатимуть заблокувати ресурс, поки інформація не буде видалена.



Після виявлення фейкових новин в інтернеті "Роскомнагляд" буде відразу блокувати сайти, що поширюють їх. Онлайн-виданням буде надана можливість "негайно" видалити такі новини. Традиційних ЗМІ ця заборона не торкнеться. Окрім того, держдума також ввела штрафи за образу державних символів та інститутів.

Випадки покарань за "образу влади" у Росії трапляються вже не вперше. Так, у квітні Генпрокуратура Росії вимагала від низки новинних сайтів видалити матеріали із фотографією напису "Путін пі**р", який залишили на будівлі МВС у російському Ярославлі. Згодом тамтешній суд ще й оштрафував місцевого жителя, який опублікував у Facebook фотографію цього графіті.