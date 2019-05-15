Росіянин заплатить штраф, бо сфотографував напис на стіні із образою Путіна

Суд в російському Ярославлі оштрафував місцевого жителя через "образу влади". Той опублікував у Facebook фотографії з графіті "Путін пі*ор" на будівлі обласного управління МВС.

Тепер Ярославля Кирило Попутніков заплатить 30 тисяч рублів, хоча житель пояснював – хотів лише вказати на акт вандалізму, пише DW.

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Графіті із таким написом з’явилось ще 31 березня. Тоді генпрокуратура Росії почала вимагати від низки новинних сайтів, аби вони видалили фото напису.

Судді у своєму висновок у зазначили, що Попутніков "усвідомлював протиправність своїх дій" та "розумів непристойне значення слова".

Натомість в експертному висновок в матеріалах справи йдеться про те, що неможливо визначити, "чи співвідноситься об'єкт оцінки (в графіті, – 24 канал) з президентом Росії Путіним".



Зафарбоване графіті/ Джерело: Ярославль LIVE

Згідно з новим законом про неповагу до влади, Генпрокуратура повинна звернутися до "Роскомнагляду" "з вимогою обмежити доступ до інформаційних ресурсів, що поширюють зазначену інформацію, в разі її невидалення".

Що за законопроект?У Росії тепер в інтернеті будуть блокувати ті матеріали, що ображають суспільство, державні символи та інститути влади Росії. При виявленні в інтернеті подібних матеріалів генеральний прокурор Росії або його заступники будуть звертатися у "Роскомнагляд". Вони вимагатимуть заблокувати ресурс, поки інформація не буде видалена. Після виявлення фейкових новин в інтернеті "Роскомнагляд" буде відразу блокувати сайти, що поширюють їх. Онлайн-виданням буде надана можливість "негайно" видалити такі новини. Традиційних ЗМІ ця заборона не торкнеться. Окрім того, держдума також ввела штрафи за образу державних символів та інститутів.