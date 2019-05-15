Россиянин заплатит штраф, потому что сфотографировал надпись на стене с оскорблением Путина

Суд в российском Ярославле оштрафовал местного жителя из-за "оскорбления власти". Тот опубликовал в Facebook фотографии с граффити "Путин пи*ор" на здании областного управления МВД.

Теперь житель Ярославля Кирилл Попутников заплатит 30 тысяч рублей, хотя он объяснял – хотел лишь указать на акт вандализма, пишет DW.

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Граффити с такой надписью появилось еще 31 марта. Тогда генпрокуратура России начала требовать от ряда новостных сайтов, чтобы они удалили фото надписи.

Судьи в своем заключении отметили, что Попутников "осознавал противоправность своих действий" и "понимал непристойное значение слова".

Зато в экспертном заключении в материалах дела говорится о том, что невозможно определить, "соотносится объект оценки (в граффити, – 24 канал) с президентом России Путиным".



Закрашенное граффити/ Источник: Ярославль LIVE

Согласно новому закону о неуважении к власти, Генпрокуратура должна обратиться к Роскомнадзору с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам, которые распространяют указанную информацию, в случае ее неудаления".

Что за законопроект?В России теперь в интернете будут блокировать те материалы, которые оскорбляют общество, государственные символы и институты власти России. При обнаружении в интернете подобных материалов генеральный прокурор России или его заместители будут обращаться в "Роскомнадзор". Они потребуют заблокировать ресурс, пока информация не будет удалена. После выявления фейковых новостей в интернете "Роскомнадзор" будет сразу блокировать сайты, распространяющие их. Онлайн-изданиям будет предоставлена возможность "немедленно" удалить такие новости. Традиционных СМИ этот запрет не коснется. Кроме того, госдума также ввела штрафы за оскорбление государственных символов и институтов.