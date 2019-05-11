Путин грохнулся на льду во время хоккейного матча: курьезное видео

Президент России Владимир Путин не раз демонстрировал россиянам свою любовь к хоккею, но во время последней игры попал в громкий конфуз. Так, на хоккейном гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи глава Кремля грохнулся на лед, когда махал зрителям, объезжая ледовую арену на коньках.

Как видно на видео, после матча он объезжал трибуны, не заметил лежавший на льду коврик, споткнулся и грохнулся вниз. Коллеги по команде пытались остановить президента страны-агрессора, но напрасно.

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Российские СМИ не замедлили с восхвалением Путина и его умений в хоккее. Они пишут, что президент РФ забил 10 шайб и "привел команду к победе со счетом 14:7.

В команде вместе с Путиным играл еще один чиновник РФ-министр обороны Сергей Шойгу.