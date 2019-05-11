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      Путин грохнулся на льду во время хоккейного матча: курьезное видео

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      Путин во время игры в хоккей грохнулся на лед
      Путин во время игры в хоккей грохнулся на лед / Скрин из видео

      Президент России Владимир Путин не раз демонстрировал россиянам свою любовь к хоккею, но во время последней игры попал в громкий конфуз. Так, на хоккейном гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи глава Кремля грохнулся на лед, когда махал зрителям, объезжая ледовую арену на коньках.

      Как видно на видео, после матча он объезжал трибуны, не заметил лежавший на льду коврик, споткнулся и грохнулся вниз. Коллеги по команде пытались остановить президента страны-агрессора, но напрасно.

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      Российские СМИ не замедлили с восхвалением Путина и его умений в хоккее. Они пишут, что президент РФ забил 10 шайб и "привел команду к победе со счетом 14:7.

      В команде вместе с Путиным играл еще один чиновник РФ-министр обороны Сергей Шойгу.

       

      blog_ava
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      Теги: Новости России Хоккей Курьезные новости Владимир Путин
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