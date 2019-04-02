Тепер все законно: як у Росії змушують видаляти новини з фото "Путін пі**р"

Генпрокуратура Росії вимагає від низки новинних сайтів видалити матеріали із фотографією напису "Путін пі**р", який залишили на будівлі МВС у російському Ярославлі. Тепер такі дії цілком дозволяє нещодавно прийнятий новий закон.

Відзначається, що генпрокуратура наразі тисне на "Роскомнагляд", щоб він зобов'язав ярославські видання видалити новини про образливе графіті про Путіна, повідомляє Tjournal з посиланням на власне джерело.

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Графіті, яке з'явилось у ніч на 31 березня, відразу зафарбували, однак фото встигли поширити місцеві ЗМІ.



Зафарбоване графіті/ Джерело: Ярославль LIVE

Згідно з новим законом про неповагу до влади, Генпрокуратура повинна звернутися до "Роскомнагляду" "з вимогою обмежити доступ до інформаційних ресурсів, що поширюють зазначену інформацію, в разі її невидалення".

Що за законопроект?У Росії тепер в інтернеті будуть блокувати ті матеріали, що ображають суспільство, державні символи та інститути влади Росії. При виявленні в інтернеті подібних матеріалів генеральний прокурор Росії або його заступники будуть звертатися у "Роскомнагляд". Вони вимагатимуть заблокувати ресурс, поки інформація не буде видалена. Після виявлення фейкових новин в інтернеті "Роскомнагляд" буде відразу блокувати сайти, що поширюють їх. Онлайн-виданням буде надана можливість "негайно" видалити такі новини. Традиційних ЗМІ ця заборона не торкнеться. Окрім того, держдума також ввела штрафи за образу державних символів та інститутів.

Редакторка місцевого видання 76.ru Ольга Прохорова повідомила в Facebook, що її видання теж опублікувало новину про нецензурне графіті про Путіна.

І тут почалося. У той же вечір 31 березня тільки мені подзвонили 5 разів – з наполегливим проханням видалити матеріал з сайту. При цьому вказати якісь правові підстави для цього ніхто з тих, що дзвонили з РКН і ФСБ не зміг. П'ять дзвінків,

– написала Прохорова.

За її інформацією, телефонували і до інших видань. Саме після дзвінків велика частина з них видалила матеріал з сайту.

"У місті стався кричущий випадок. По суті написаного на стіні поліції – рядове хуліганство. Кричущим я в цьому випадку вважаю неймовірний тиск на ЗМІ. І реакцію на цей тиск", – вважає журналістка.

Прохорова також зазначила, що до місцевих правоохоронців претензій немає. Каже, що "там працюють цілком адекватні люди, які також потрапили в цю м’ясорубку".

Тиск іде набагато вище. Ці три дні добряче вимотали нам всім нерви і залишили бридке відчуття. Тому що страх – найогидніше відчуття, – зазначила вона.

За даними Tjournal, щонайменше 5 ярославських видань видалили новини. Але про причини видалення статей на запит TJ вони не відповіли. Натомість очільник місцевого "Роскомнагляду" Євген Офіцеров відмовився від коментарів і скерував запит до головного офісу відомства.