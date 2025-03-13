Таку думку 24 Каналу озвучив член Республіканської партії Борис Пінкус. За його словами, США дуже винні перед Україною.

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"Іншого шляху у Трампа нема. Ми дуже винні перед Україною. По всіх питаннях, починаючи від 1994 року, Будапештського меморандуму, який ми не повинні ніколи забувати. І друге – цими обіцянками та погрозами ми повинні розквитатися, попросити вибачення. Не Зеленський повинен перепрошувати, а Трамп", – вважає республіканець.

Крім того, за його словами, Трампу варто налагодити відносини з Китаєм, припинити йому погрожувати та нормально спілкуватися із лідером Сі Цзіньпіном. Це потрібно, щоб не нагнітати обстановку у світі.

Адже зараз Республіканська партія розколюється. Борис Пінкус розповів, що зараз і група республіканців, і демократи не приймають те, що відбувається, та шукають рішення.

Нагадаємо, Дональд Трамп планує поговорити з Владіміром Путіним щодо припинення вогню в Україні. Розмова може відбутися вже впродовж цього тижня. За словами лідера США, якщо Росію не змусити припинити вогонь, то війна триватиме і далі. На його думку, згода російського диктатора на припинення вогню означатиме "75% шляху" до врегулювання війни. Після цього, мовляв, залишиться лише оформити документи та узгодити території.