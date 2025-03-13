Такое мнение 24 Каналу озвучил член Республиканской партии Борис Пинкус. По его словам, США очень виноваты перед Украиной.

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"Другого пути у Трампа нет. Мы очень виноваты перед Украиной. По всем вопросам, начиная с 1994 года, Будапештского меморандума, который мы не должны никогда забывать. И второе – этими обещаниями и угрозами мы должны расквитаться, попросить прощения. Не Зеленский должен извиняться, а Трамп", – считает республиканец.

Кроме того, по его словам, Трампу стоит наладить отношения с Китаем, прекратить ему угрожать и нормально общаться с лидером Си Цзиньпином. Это нужно, чтобы не нагнетать обстановку в мире.

Ведь сейчас Республиканская партия раскалывается. Борис Пинкус рассказал, что сейчас и группа республиканцев, и демократы не принимают то, что происходит, и ищут решение.

Напомним, Дональд Трамп планирует поговорить с Владимиром Путиным о прекращении огня в Украине. Разговор может состояться уже в течение этой недели. По словам лидера США, если Россию не заставить прекратить огонь, то война будет продолжаться и дальше. По его мнению, согласие российского диктатора на прекращение огня будет означать "75% пути" к урегулированию войны. После этого, мол, останется только оформить документы и согласовать территории.