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      М’ясний Путін: у британському магазині покупця нажахав стейк із обличчям лідера Кремля – фото

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      Шмат м'яса нагадав британцю Путіна
      Шмат м'яса нагадав британцю Путіна / колаж 24 каналу

      Чоловік декілька разів проходив повз холодильник зі стейком та кожного разу переконувався у тому, що йому не ввижається лик Путіна.

      На м’ясо з обличчям Путіна музикант Метт Гордон натрапив у лондонському відділенні магазину Aldi. Про це пише The Sun.

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      Я шукав, чим би перекусити, але, коли я проходив повз м'ясні ряди, то різко зупинився. Я не міг у це повірити. Цей стейк виглядав як Путін. Я проходив повз нього кілька разів, і щоразу він все більше скидався на президента Росії,
      – розповів Гордон.

      Чоловік уточнив, що не наважився купити це м’ясо.

      "Я не хотів бути відповідальним за шипіння Володимира Путіна на сковорідці – мало що сталося б зі мною потім", – пояснив він.

      Британець знайшов шматок м'яса з обличчям Путіна

      Зазначимо, що стейк у формі обличчя Путіна був із м’яса чорних безрогих корів породи Абердин-Ангус і коштував майже 3 фунти. В перерахунку на українські гроші – це 95 гривень.

      blog_ava
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      Теги: Великобританія Володимир Путін Курйозні новини
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