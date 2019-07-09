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      Бомби видно з космосу: депутатка РФ Сєрова зганьбилася заявою про Донбас – відео

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      Депутатка РФ Олена Сєрова зганьбилася заявою про війну на Донбасі
      Депутатка РФ Олена Сєрова зганьбилася заявою про війну на Донбасі / rbc.ru

      Російська депутатка і космонавтка Олена Сєрова зганьбилася заявою на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ. Вона придумала, що особисто бачила з космосу, як українські війська нібито бомбили мирних жителів Донбасу.

      Фейковими заявами Сєрова відзначилася у Люксембурзі 8 липня. Росіянка розповідала присутнім, що все це "не голослівні звинувачення, а реальні факти".

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      Зору Сєрової і справді може позаздрити кожен житель нашої планети. Адже вона переконує, що змогла розгледіти нібито обстріли ЗСУ по жителях окупованого Донбасу з відстані у сотні кілометрів – з Міжнародної космічної станції до Землі.

      З борту МКС неозброєним оком мені довелося побачити, як розривалися бомби і снаряди на території Донбасу та Луганська. І вони летіли з боку розміщення Збройних сил України. А в цей час там гинули беззбройні люди, жінки, старі та діти. Владі України не цікава безпека власного народу. Їй потрібен конфлікт,
      – відзначилася Сєрова.

      Депутатка продовжила свою фейкову історію і додала, що нестабільність в Україні необхідна владі нібито для того, "щоб цькувати Росію, впроваджувати русофобські настрої, тим самим приховуючи власні військові злочини".

      Також вона побачила неозброєним оком з космосу "справжній геноцид, який здійснює українська армія проти самих же українців".

      Після цих заяв Сєрова стала справжньою зіркою соціальних мереж. Юзери не стримують сміху та шоковані її унікальними здібностями.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Російська пропаганда Україна – Росія Космос МКС ОБСЄ Курйозні новини Війна на Донбасі Зброя Збройні сили України
      Джерело: 24 Канал
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