Бомби видно з космосу: депутатка РФ Сєрова зганьбилася заявою про Донбас – відео
Російська депутатка і космонавтка Олена Сєрова зганьбилася заявою на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ. Вона придумала, що особисто бачила з космосу, як українські війська нібито бомбили мирних жителів Донбасу.
Фейковими заявами Сєрова відзначилася у Люксембурзі 8 липня. Росіянка розповідала присутнім, що все це "не голослівні звинувачення, а реальні факти".
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Зору Сєрової і справді може позаздрити кожен житель нашої планети. Адже вона переконує, що змогла розгледіти нібито обстріли ЗСУ по жителях окупованого Донбасу з відстані у сотні кілометрів – з Міжнародної космічної станції до Землі.
З борту МКС неозброєним оком мені довелося побачити, як розривалися бомби і снаряди на території Донбасу та Луганська. І вони летіли з боку розміщення Збройних сил України. А в цей час там гинули беззбройні люди, жінки, старі та діти. Владі України не цікава безпека власного народу. Їй потрібен конфлікт,
– відзначилася Сєрова.
Депутатка продовжила свою фейкову історію і додала, що нестабільність в Україні необхідна владі нібито для того, "щоб цькувати Росію, впроваджувати русофобські настрої, тим самим приховуючи власні військові злочини".
Також вона побачила неозброєним оком з космосу "справжній геноцид, який здійснює українська армія проти самих же українців".
Після цих заяв Сєрова стала справжньою зіркою соціальних мереж. Юзери не стримують сміху та шоковані її унікальними здібностями.