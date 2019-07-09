Бомби видно з космосу: депутатка РФ Сєрова зганьбилася заявою про Донбас – відео

Російська депутатка і космонавтка Олена Сєрова зганьбилася заявою на засіданні Парламентської асамблеї ОБСЄ. Вона придумала, що особисто бачила з космосу, як українські війська нібито бомбили мирних жителів Донбасу.

Фейковими заявами Сєрова відзначилася у Люксембурзі 8 липня. Росіянка розповідала присутнім, що все це "не голослівні звинувачення, а реальні факти".

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Зору Сєрової і справді може позаздрити кожен житель нашої планети. Адже вона переконує, що змогла розгледіти нібито обстріли ЗСУ по жителях окупованого Донбасу з відстані у сотні кілометрів – з Міжнародної космічної станції до Землі.

З борту МКС неозброєним оком мені довелося побачити, як розривалися бомби і снаряди на території Донбасу та Луганська. І вони летіли з боку розміщення Збройних сил України. А в цей час там гинули беззбройні люди, жінки, старі та діти. Владі України не цікава безпека власного народу. Їй потрібен конфлікт,

– відзначилася Сєрова.

Депутатка продовжила свою фейкову історію і додала, що нестабільність в Україні необхідна владі нібито для того, "щоб цькувати Росію, впроваджувати русофобські настрої, тим самим приховуючи власні військові злочини".

Також вона побачила неозброєним оком з космосу "справжній геноцид, який здійснює українська армія проти самих же українців".

Космонавт, герой России Елена Серова в ОБСЕ выдала нелепый фейк о том, что лично видела с борта МКС, как украинские войска якобы бомбили мирных жителей Донбасса.



Невооруженным взглядом с борта МКС! pic.twitter.com/RyOQnjUaKx — РБ головного мозга (@belamova) July 8, 2019

Після цих заяв Сєрова стала справжньою зіркою соціальних мереж. Юзери не стримують сміху та шоковані її унікальними здібностями.

Депутат Елена Серова, когда была ещё космонавтом, соколиным глазом разглядела с борта МКС обстрелы Донбасса украинскими войсками. pic.twitter.com/2UsrRT14fs — Хэнде Хох (@Hende_hoch) July 9, 2019

Депутат Елена Серова заявила, что видела обстрел Донбасса из космоса pic.twitter.com/1qZKOrBwvZ — Гараев Руслан (@garaevruslan02) July 9, 2019

Елена Серова - единственньій человек на планете Земля, способньій разглядеть с МКС хуй у белки — Пан Брат Дріфтяр (@kh_drift) July 9, 2019

Хорошо в деревне летом, выйдешь в поле, сядешь...

А из космоса человек-телескоп Елена Серова глазенками зырк-зырк... — RZ+ (@RZpluh) July 9, 2019

А ещё, г-жа Серова рассмотрела, бортовые номера орудий, воинские знаки различия и, ценой невероятных усилий, смогла прочитать и запомнить записать все данные из военных билетов служащих ВСУ.

Не уже ли ни она, ни её кураторы не понимают как смешно звучат такие заявления — Сосед (@2jPGIVYIz1HoRWO) July 9, 2019

Туристы есть, космонавт Серова видела 7 млн.туристов из иллюминатора МКС. — Bugnet (@Bugnet18) July 9, 2019

Вышел из бани голый в деревне,никого кругом. Бля, а Серова из космоса видит? — BSV =VERDAD (@SBUHAROV) July 9, 2019

Что видит простой человек из окна самолёта с 10 км

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Что видит пынина геройка космонавтка-телескоп Серова с высоты 400 км pic.twitter.com/2Z8WUfXfuH — Михаил Викторов (@Mishanya_MVY) July 9, 2019