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      Путін вважає, що трансформери – це стать: відео прямої мови та реакція соцмереж

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      А чи не трансформер – сам Путін?
      А чи не трансформер – сам Путін? / Колаж 24 каналу

      Трансформери – це одна з п'яти або шести статей. Таку думку висловив на прес-конференції під час саміту G20 в Японії російський президент Володимир Путін. Ймовірно, лідер Кремля мав на увазі трансгендерів – але це лише припущення. Користувачі соцмереж також полюбляють припущення – багатьом здається, що пан Путін і сам є трансформером.

      Президент Росії Володимир Путін раніше в інтерв'ю Financial Times говорив, що в Росії немає проблем з ЛГБТ-спільнотою. Однак саміт в японській Осаці продемонстрував, що Путін не зовсім добре орієнтується в темі – зрештою, він і сам в цьому зізнався.

      Читайте також: Канадський прем'єр сів у крісло Путіна на саміті G20: російські соцмережі спалахнули люттю

      На брифінгу під час G20 29 червня президент Росії визнав, що наразі не надто добре розуміє, хто до представників ЛГБТ-спільноти відноситься. У промові перед журналістами Путін зачепив тему чинного в Росії закону про заборону гей-пропаганди серед неповнолітніх, але зробив це у доволі несподіваний спосіб.

      Ну, послухайте. Давайте дамо людині вирости, стати дорослою, а потім хай вирішує, хто він такий. Адже зараз – чого тільки немає. Шість чи п'ять статей придумали. От трансформери, транс... Я не розумію навіть, що це все таке,
      – емоційно заявив Путін.

      "Дід пояснив про гендери", – пише користувач Twitter "Сталингулаг", публікуючи відео з прямою мовою російського президента. На жаль, Путін не пояснив, як діяти батькам, якщо їх діти підростуть та вирішать стати трансформерами.

      Розширений варіант виступу Володимира Путіна – для поціновувачів:

      Користувачі соцмереж одразу сформулювали нове трактування поняття ЛГБТ – персонально для Путіна.


      Т – трансформери, хіба не очевидно?

      Інші користувачі поспішили підтвердити, що в Росії з ЛГБТ дійсно все в порядку. І опублікували фото, де сам Володимир Путін тисне руку одному із представників спільноти.


      Дружній дотик президента – неабияка цінність

      Однак були й такі, хто застерігає: у російських правоохоронців відтепер буде куди більше роботи.


      Закон є закон, що поробиш

      Хоча, можливо поліція не буде дуже прискіпливою, якщо виявиться, що Путін і сам... Трансформер?


      Путін-трансформер, усе логічно

      До слова, на завершення теми під час свого спічу очільник Кремля побажав трансформерам та усім іншим – здоров'я. У відповідь соцмережі побажали Путіну хоча б менше дивитися своє ж телебачення.

       

      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Володимир Путін ЛГБТ Меми
      Джерело: 24 канал
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