Канадський прем'єр сів у крісло Путіна на саміті G20: російські соцмережі спалахнули люттю

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті G20 в Японії несподівано сів у крісло президента РФ Володимира Путіна. Вчинок політика викликав хвилю люті у російських користувачів соцмереж.

Відео інциденту опублікував у Twitter російський журналіст Дмитро Смірнов з підписом: "Трюдо всівся на місце Путіна. Чи знає він що у Грузії за таке буває"?

Читайте також: "Дід вже зовсім параноїк": Путін прийшов на саміт G20 зі своїм термосом – відео

Таким чином Смірнов натякнув на вчинок російського депутата Гаврилова, який сів на місце спікера грузинського парламенту, що, власне, спровокувало масові протести у країні.

Премьер Канады Трюдо уселся на место Путина: Не знает он, что в Грузии за такое бывает pic.twitter.com/M3BOpLlEzy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 июня 2019 г.

Утім, користувачі соціальних мереж припустили, що Джастін Трюдо якраз добре знав, що було у Грузії. І саме тому здійснив такий "тонкий тролінг" Володимира Путіна. А дехто навіть радив посадити Трюдо просто на місце Путіна у Кремлі.



А от у Грузії "місця Путіна" нема, і ніколи не буде – пишуть у соцмережах

Однак особливо різку реакцію у російських користувачів соцмереж викликав інший пост. Nasha Canada Newspaper у Twitter опублікувала це ж відео, як Трюдо сідає на крісло Путіна, з дуже провокаційним підписом: "На саміті G20 Трюдо сів на місце Путіна. Коли у нього запитали, навіщо він це зробив, Джастін відповів: "Мені сказали, що якщо написано "Російська Федерація", значить, це – пусте місце".

На саммите G20 Трюдо сел на место Путина. Когда у него спросили, зачем он это сделал, Джастин ответил:

- Мне сказали, что если написано «Российская Федерация», значит, это - пустое место. pic.twitter.com/qIMtB1OJpY — Nasha Canada Newspaper (@NashaCanada) June 29, 2019

Росіяни не на жарт розлютилися:

– "У Трюдо, виходить, шизофренія в гострій формі? Все з "порожнім місцем" розмовляє, руки тисне".

– "Кожному трюдо хочеться побути іноді путіним".

– "Канада – найавторитетніша країна!" Навіть ось це – смішніше".

– "Все було трохи не так. Коли ВВП підійшов, Трюдо підскочив з поклонами: "Сідайте, я погрів!"



"Ніхто б і не знав, що на саміті була Канада", – зверхньо пишуть росіяни

Нотки здорового глузду, утім, в коментарях росіян таки були:

– "Трюдо не міг так сказати, він не дурень".

– "Ну це фейк. Навіщо опускатися до рівня "Росія 24?"



Фейк, звісно

Однак серед потоку люті спроби виправдати Трюдо губилися, і навіть такі: "Та він зробив це цілком випадково. Просто, не помітив Путіна у кріслі..."