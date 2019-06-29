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      Канадський прем'єр сів у крісло Путіна на саміті G20: російські соцмережі спалахнули люттю

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      Трюдо сів у крісло Путіна: помста за Грузію?
      Трюдо сів у крісло Путіна: помста за Грузію? / Колаж 24 каналу

      Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті G20 в Японії несподівано сів у крісло президента РФ Володимира Путіна. Вчинок політика викликав хвилю люті у російських користувачів соцмереж.

      Відео інциденту опублікував у Twitter російський журналіст Дмитро Смірнов з підписом: "Трюдо всівся на місце Путіна. Чи знає він що у Грузії за таке буває"? 

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      Таким чином Смірнов натякнув на вчинок російського депутата Гаврилова, який сів на місце спікера грузинського парламенту, що, власне, спровокувало масові протести у країні.

      Утім, користувачі соціальних мереж припустили, що Джастін Трюдо якраз добре знав, що було у Грузії. І саме тому здійснив такий "тонкий тролінг" Володимира Путіна. А дехто навіть радив посадити Трюдо просто на місце Путіна у Кремлі.

      Rjkf;
      А от у Грузії "місця Путіна" нема, і ніколи не буде – пишуть у соцмережах

      Однак особливо різку реакцію у російських користувачів соцмереж викликав інший пост. Nasha Canada Newspaper у Twitter опублікувала це ж відео, як Трюдо сідає на крісло Путіна, з дуже провокаційним підписом: "На саміті G20 Трюдо сів на місце Путіна. Коли у нього запитали, навіщо він це зробив, Джастін відповів: "Мені сказали, що якщо написано "Російська Федерація", значить, це – пусте місце".

      Росіяни не на жарт розлютилися:

      – "У Трюдо, виходить, шизофренія в гострій формі? Все з "порожнім місцем" розмовляє, руки тисне".
      – "Кожному трюдо хочеться побути іноді путіним".
      – "Канада – найавторитетніша країна!" Навіть ось це – смішніше".
      – "Все було трохи не так. Коли ВВП підійшов, Трюдо підскочив з поклонами: "Сідайте, я погрів!"


      "Ніхто б і не знав, що на саміті була Канада", – зверхньо пишуть росіяни

      Нотки здорового глузду, утім, в коментарях росіян таки були:

      – "Трюдо не міг так сказати, він не дурень".
      – "Ну це фейк. Навіщо опускатися до рівня "Росія 24?"


      Фейк, звісно

      Однак серед потоку люті спроби виправдати Трюдо губилися, і навіть такі: "Та він зробив це цілком випадково. Просто, не помітив Путіна у кріслі..."

      blog_ava
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      Теги: Новини України Джастін Трюдо Канада Курйозні новини Новини політики G20 Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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