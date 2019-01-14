Скільки росіян підтримує відставку уряду Медведєва у РФ: несподівані дані

Більше половини громадян Російської Федерації виступають за відставку чинного уряду країни, який ще з 2012 року очолює прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

Про це свідчать результати опитування "Левада-центру".

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Зокрема, відставку уряду РФ підтримує 53% росіян.

Основні претензії, які мають громадяни до російського уряду – це нездатність впоратися зі зростанням цін і падінням доходів росіян, неготовність забезпечити людей роботою і недолік турботи про соціальний захист громадян.

За даними центру, два роки тому, у листопаді 2016 року за відставку уряду Мелведєва виступали 33% росіян.

Опитування було проведене 13-19 грудня 2018 року по репрезентативній всеросійській вибірці міського та сільського населення. Участь у ньому взяли 1600 осіб від 18 років і старше в 136 населених пунктах, 52 суб'єктах РФ.

До слова, раніше російська версія видання Forbes опублікувала перший рейтинг найвпливовіших росіян, до якого потрапили 100 осіб. Ні для кого, напевне, не стало несподіванкою те, що цей рейтинг очолив президент Росії Володимир Путін. Російський прем’єр Дмитро Медведєв посів п’яту сходинку у рейтингу.