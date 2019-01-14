18:00
14 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA. Жир: Сюрприз под елку. Религиозная ответочка Ляшко
      Вєсті.UA
      18:47, 12 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Сколько россиян поддерживает отставку правительства Медведева в РФ: неожиданные данные

      185 Читати новину українською
      53% россиян поддерживает отставку правительства Медведева в РФ
      53% россиян поддерживает отставку правительства Медведева в РФ / Фото из открытых источников

      Больше половины граждан Российской Федерации выступают за отставку действующего правительства страны, которое еще с 2012 года возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".

      Читайте также: Миниатюрный друг Путина: топ-факты о Медведеве

      В частности, отставку правительства РФ поддерживает 53% россиян.

      Основные претензии, которые имеют граждане к российскому правительству – это неспособность справиться с ростом цен и падением доходов россиян, неготовность обеспечить людей работой и недостаток заботы о социальной защите граждан.

      По данным центра, два года назад, в ноябре 2016 года за отставку правительства Медведева выступали 33% россиян.

      Опрос был проведен 13-19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. Участие в нем приняли 1600 человек от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

      К слову, ранее российская версия издания Forbes опубликовала первый рейтинг самых влиятельных россиян, в который попали 100 человек. Ни для кого, наверное, не стало неожиданностью то, что этот рейтинг возглавил президент России Владимир Путин. Российский премьер Дмитрий Медведев занял пятую строчку в рейтинге.

      Теги: Новости России Новости политики Дмитрий Медведев
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Легалізація кримінальних авторитетів: на які альянси готовий піти Порошенко, аби втримати владу
      сегодня , 17:30 Легалізація кримінальних авторитетів: на які альянси готовий піти Порошенко, аби втримати владу
      Сергій Лещенко 109
      Українці кепкують із закону про інтимну близькість: чому це не смішно?
      сегодня , 17:00 Українці кепкують із закону про інтимну близькість: чому це не смішно?
      Артем Овдієнко 886
      Ув'язнення українців у Грузії: знайшли важливий доказ їхньої невинуватості
      сегодня , 16:00 Ув'язнення українців у Грузії: знайшли важливий доказ їхньої невинуватості
      Єгор Соболєв 121
      Засланные казачки из Донбасса на протестах в Париже
      сегодня , 15:03 Засланные казачки из Донбасса на протестах в Париже
      Злой Одессит 1496
      6 текстов щедривок для детей на украинском языке
      сегодня , 14:02 6 текстов щедривок для детей на украинском языке
      65758
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Главные новости 27 октября: ДТП на гонках в Кривом Роге, стрельба в США, перевод часов
       28 октября 2018 , 09:02
      Порошенко официально освободил родственников погибших участников АТО от призыва
       21 июня 2016 , 15:34
      Завтра в Киеве форум о будущем молодежи начнется с пробежки с Садовым
       14 декабря 2018 , 15:06
      Главная угроза для будущих выборов президента – это фальсификации со стороны власти
       сегодня , 15:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук