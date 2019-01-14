Сколько россиян поддерживает отставку правительства Медведева в РФ: неожиданные данные

Больше половины граждан Российской Федерации выступают за отставку действующего правительства страны, которое еще с 2012 года возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".

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В частности, отставку правительства РФ поддерживает 53% россиян.

Основные претензии, которые имеют граждане к российскому правительству – это неспособность справиться с ростом цен и падением доходов россиян, неготовность обеспечить людей работой и недостаток заботы о социальной защите граждан.

По данным центра, два года назад, в ноябре 2016 года за отставку правительства Медведева выступали 33% россиян.

Опрос был проведен 13-19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. Участие в нем приняли 1600 человек от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

К слову, ранее российская версия издания Forbes опубликовала первый рейтинг самых влиятельных россиян, в который попали 100 человек. Ни для кого, наверное, не стало неожиданностью то, что этот рейтинг возглавил президент России Владимир Путин. Российский премьер Дмитрий Медведев занял пятую строчку в рейтинге.