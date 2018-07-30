Візит Медведєва до Криму є цинічним нехтуванням нормами міжнародного права, – МЗС

Вітчизняне Міністерство закордонних справ відреагувало на нещодавній візит прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва на територію Автономної Республіки Крим.

Про це інформує прес-служба відомства.

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Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з неузгодженим з Україною перебуванням прем’єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва на тимчасово окупованій території України – Автономній Республіці Крим та у місті Севастополь 28 – 29 липня 2018 року,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у міністерстві вказують, що візит Медвеєва є грубим порушенням сувернітету та державної цілісності України.

"Перебування Медведєва на території Автономної Республіки Крим є грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права, зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія, у тому числі Статутом ООН та резолюціями Генеральної Асамблеї ООН ", – додають у відомстві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 28 липня прибув до окупованого Севастополя. Там він разом з "главою" окупованого Криму Сергієм Аксьоновим взяв участь у концерті, присвяченому 1030-літтю хрещення Русі. Окрім цього, 29 липня у Севастополі Медведєв взяв участь у параді до Дня Військово-морського флоту Росії.