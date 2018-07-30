17:09
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 20°C
  • вівторок
    29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Візит Медведєва до Криму є цинічним нехтуванням нормами міжнародного права, – МЗС

42 Читать новость на русском
У МЗС України висловили протест через візит Медведєва до Криму
У МЗС України висловили протест через візит Медведєва до Криму / novyny.online.ua

Вітчизняне Міністерство закордонних справ відреагувало на нещодавній візит прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва на територію Автономної Республіки Крим.

Про це інформує прес-служба відомства.

Читайте також: Чеські депутати незаконно поїхали в Крим: з'явилася жорстка реакція МЗС України

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з неузгодженим з Україною перебуванням прем’єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва на тимчасово окупованій території України – Автономній Республіці Крим та у місті Севастополь 28 – 29 липня 2018 року,
– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у міністерстві вказують, що візит Медвеєва є грубим порушенням сувернітету та державної цілісності України.

"Перебування Медведєва на території Автономної Республіки Крим є грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права, зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія, у тому числі Статутом ООН та резолюціями Генеральної Асамблеї ООН ", – додають у відомстві.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 28 липня прибув до окупованого Севастополя. Там він разом з "главою" окупованого Криму Сергієм Аксьоновим взяв участь у концерті, присвяченому 1030-літтю хрещення Русі. Окрім цього, 29 липня у Севастополі Медведєв взяв участь у параді до Дня Військово-морського флоту Росії.

Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Україна – Росія МЗС України Дмитро Медведєв
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Затримки пенсій: Гройсман прокоментував ситуацію і ініціював розслідування
 25 липня , 13:31
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Топ-новини: "Шахтар" розгромив "Динамо", розбрат між гравцями збірної України перед Євро-2016
 2 травня 2016 , 07:30
Капітан "Реала" зіграв повний матч через 48 годин після госпіталізації
 19 березня 2017 , 09:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук