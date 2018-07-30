Визит Медведева в Крым является циничным пренебрежением нормами международного права, – МИД

Отечественное Министерство иностранных дел отреагировало на недавний визит премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на территорию Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным с Украиной пребыванием премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева на временно оккупированной территории Украины – Автономной Республике Крым и в городе Севастополь 28 – 29 июля 2018 года,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, в министерстве указывают, что визит Медвеев является грубым нарушением сувернитета и государственной целостности Украины.

"Пребывание Медведева на территории Автономной Республики Крым является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и Россия, в том числе Уставом ООН и резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН", – добавляют в ведомстве.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев 28 июля прибыл в оккупированный Севастополь. Там он вместе с "главой" оккупированного Крыма Сергеем Аксеновым принял участие в концерте, посвященном 1030-летию крещения Руси. Кроме этого, 29 июля в Севастополе Медведев принял участие в параде ко Дню Военно-морского флота России.