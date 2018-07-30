Чеські депутати незаконно поїхали в Крим: з'явилася жорстка реакція МЗС України

Україна висловлює рішучий протест у зв’язку з незаконним візитом до окупованого Криму депутатів Європейського парламенту від Чеської Республіки Яроміра Коглічека та сенатора чеського парламенту Ярослава Доубрава.

Про це йдеться у заяві на сайті посольства України в Чехії.

Зазначається, що чеські політики, попри неодноразові попередження, порушили не тільки українське законодавство, але й проігнорували міжнародне право.

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"Згаданим політикам було б не зайвим знати, що у резолюції № 68/262 від 27 березня 2014 Генеральна Асамблея ООН – організації, авторитет якої визнають навіть чеські комуністи – підтвердила суверенітет і територіальну цілісність України та закликала країни члени утриматися від дій, які б могли бути інтерпретовані як визнання зміни статусу українського Криму", – йдеться у заяві.

У посольстві наголосили, що більшість чеських політиків, а також уряд країни, однозначно підтримують територіальну цілісність України і засуджують російську агресію та окупацію Москвою частини української території.

Щоб хоч якось відбілити свої злочини, Росія хаотично шукає по всьому світу політиків зі зниженим порогом політичної гігієни, які готові брати участь в пропагандистських вояжах на окупований півострів. На жаль, кілька таких політиків знайшлося і в Чеській Республіці,

– додали дипломати.

Також, у посольстві нагадали, що Україна залишає за собою право застосувати санкції до іноземних громадян, які грубо і систематично порушують правила в’їзду на окуповані території.