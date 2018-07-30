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Чешские депутаты незаконно поехали в Крым: появилась жесткая реакция МИД Украины

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В МИД Украины выразили возмущение из-за поездки депутатов из Чехии в Крым
В МИД Украины выразили возмущение из-за поездки депутатов из Чехии в Крым / Фото из открытых источников

Украина выражает решительный протест в связи с незаконным визитом в оккупированный Крым депутатов Европейского парламента от Чехии Яромира Когличека и сенатора чешского парламента Ярослава Доубрава.

Об этом говорится в заявлении на сайте посольства Украины в Чехии.

Отмечается, что чешские политики, несмотря на неоднократные предупреждения, нарушили не только украинское законодательство, но и проигнорировали международное право.

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"Упомянутым политикам было бы не лишним знать, что в резолюции № 68/262 от 27 марта 2014 года Генеральная Ассамблея ООН – организация, авторитет которой признают даже чешские коммунисты – подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины и призвала страны-члены воздержаться от действий, которые могли бы быть интерпретированы как признание изменения статуса украинского Крыма", – говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что большинство чешских политиков, а также правительство страны, однозначно поддерживают территориальную целостность Украины и осуждают российскую агрессию и оккупацию Москвой части украинской территории.

Чтобы хоть как-то обелить свои преступления, Россия хаотично ищет по всему миру политиков с пониженным порогом политической гигиены, которые готовы участвовать в пропагандистских вояжах на оккупированный полуостров. К сожалению, несколько таких политиков нашлось и в Чешской Республике,
– добавили дипломаты.

Также в посольстве напомнили, что Украина оставляет за собой право применить санкции к иностранным гражданам, которые грубо и систематически нарушают правила въезда на оккупированные территории.

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Чехия Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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