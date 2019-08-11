Байкер Путин с "Ночными волками" принял участие в пропагандистских мероприятиях в Крыму

В субботу, 10 августа, президент России Владимир Путин совершил визит в оккупированный Крым. В частности, в Севастополе он принял участие в байк-шоу "Тень Вавилона", которое организовали приспешники Кремля из клуба "Ночные волки". Такой шаг политика, со своей стороны, осудило украинское МИД.

В рамках шоу Путин возглавил колонну байкеров. Ехал он за рулем трехколесного "Урала", и, что интересно, был одет в кожанку. Заметим, что в тележку его мотоцикла сел так называемый "председатель Совета министров" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, в криминальных кругах известный как "Гоблин". Кроме того, хозяина Кремля сопровождал так называемый "исполняющий обязанности губернатора" Севастополя Михаил Развожаев.

Между тем, по России прокатилась новая волна протестов



Путин в оккупированном Крыму принял участие в шоу своих приспешников из "Ночных волков" Путин в оккупированном Крыму принял участие в шоу своих приспешников из "Ночных волков"

К слову, это уже 11 по счету шоу "Ночных волков" в Крыму. Впервые они провели свой слет в 2009 году возле горы Гасфорта. Их мероприятия всегда отмечаются пропагандистской риторикой. В частности, так называемые байкеры свои шоу делают на основе советской и российской истории – в основном сюжеты таких действ связанные с важными военными победами. В этом году основу шоу "Тень Вавилона" составили масштабные трюки, сопровождавшиеся применением пиротехники и музыки. А кульминацией всего этого был концерт с участием популярных российских артистов.

На «Урале»: Владимир Путин приехал на байк-шоу под Севастополем pic.twitter.com/w1CQKXiflv — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 August 2019

Как подчеркнул Путин во время шоу, "такие крутые ребята" из "Ночных волков" подают пример и показывают им, как следует относиться к России.

"Хочу сказать, что это очень хорошее начинание. Хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, любителей мотоцикла, и всех, кто с сердцем и душой относится к нашей Родине. У вас – замечательная традиция, связанная с поддержкой всего лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека, связанная с нашей замечательной, героической историей", – добавил он.

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После байкеры подарили Путину меховую шапку с экипировки "Ночных волков".

Байкеры подарили Путину меховую шапку из экипировки Ночных волков pic.twitter.com/0dGbNv0Wie — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 August 2019

Так что Путин в очередной раз посетил временно оккупированные территории Украины – АР Крым и Севастополь, и не согласовав такой шаг с официальным Киевом, МИД Украины выразило "решительный протест". Украинское внешнеполитическое ведомство отметило, что эта поездка, как и все предыдущие, которые совершили российские чиновники, – грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Попытки российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными. Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины. Никакие вояжи российских чиновников не являются способными изменить определенный Конституцией и законами Украины статус этих территорий, а только в очередной раз демонстрируют пренебрежение Российской Федерацией общепризнанными принципами и нормами международного права, а также обязательствам РФ перед Украиной за двусторонними и многосторонними договорами,

– заявили в министерстве.

Что известно о движении "Ночные волки"

Объединяет он до 5 тысяч мотоциклистов. Появился еще во времена СССР – в 1989 году, а в России его зарегистрировали в 1995 году как некоммерческую организацию "Российские мотоциклисты". Движение имеет много региональных отделений как в самой РФ, так и за ее пределами: Беларуси, Украине (в частности, на оккупированных территориях), Болгарии, Сербии, Румынии.

СМИ пишут, в начале своего существования под прикрытием ФСБ "Ночные волки" занимались наркотрафиком. Сегодня их финансирует Кремль, спецслужбы, а также, по некоторым данным, преступные круги России.

Президент "Ночных волков" – Александр "Хирург" Залдостанов, известный своей прокремлевской позицией и тесными отношениями с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Его неоднократно замечали на различных пропагандистских мероприятиях. Примечательно, что "Ночные волки" принимали активное участие в оккупации Крыма, из-за чего США и Канада наложили санкции.

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Путин уже не первый раз посещает оккупированный Крым в этом году. В частности, 18 марта он также побывал в оккупированном Севастополе – здесь хозяин Кремля ввел в эксплуатацию Балаклавскую ТЭС, а также дал старт работе Таврической ТЭС и подстанции "Порт" в Тамани. После российский президент поехал в оккупированный Симферополь, где принял участие в "праздновании и концерте" по случаю 5-й годовщины оккупации Крыма.