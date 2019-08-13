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      Когда протесты в Москве перерастут в революцию: версия эксперта

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      В Москве прошли массовые акции протеста за последние несколько лет
      В Москве прошли массовые акции протеста за последние несколько лет / gettyimages.com

      Путин бежал в Крым во время массовых протестных акций в Москве, поскольку не хочет ассоциироваться с разгонами митингов, жесткими захватами людей. Но эти протесты могут перерасти в революцию.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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      Таким сигналом – поездкой в ​​Крым – Путин дистанцируется от московских протестов. Президент РФ хочет щеголять своими достижениями – аннексией Крыма, оккупацией части украинского Донбасса, а провальная региональная политика – не о нем. Во-вторых, Кремль готовит план, как побороть эту протестную волну. И Путин тоже не хочет показать, что он в этом участвует,
      – замечает Николай Давидюк.

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      По словам эксперта, есть шанс, что эти митинги перерастут в настоящий народный неуправляемый Кремлем протест. От протестов оппозиционеров в определенной степени отошла Ксениия Собчак и меньшую роль играет Навальный. Хотя видно, что в спикеры протестов Кремль пытается засунуть близких к себе "лидеров" общественных мнений. Чтобы потом это контролировать.

      Большое количество участников протестов в Москве показывает, что в перспективе нескольких лет Россия может прийти к настоящей революции, которая принесет положительные политические изменения. Быстрых результатов не следует ожидать. Они будут, и, скорее всего, спонтанны. И это будет эффективно, поскольку спонтанности в Кремле не ожидают. Но спонтанности и неожиданных ходов можно ожидать и от Кремля,
      – отметил Николай Давидюк.

      Что известно о протестах в Москве?

      • В Москве прошли акции протеста за честные выборы 14, 20, 27 июля, 3 и 11 августа. 27 июля правоохранители задержали 1 127 человек. 3 августа российские оппозиционеры и неравнодушные жители Москвы вышли на очередной протест. На этот раз задержали 1 001 человека, среди них – 50 несовершеннолетних. 11 августа – более 200 человек. Президент России Владимир Путин на это время уехал в оккупированный Крым. В Севастополе глава Кремля принял участие в байк-шоу "Тень Вавилона", которое организовали приспешники Кремля из клуба "Ночные волки".

      Почему россияне протестуют? Митингующие собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу. Оппозиционеры утверждают, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты. Однако избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции по различным надуманным причинам. Выборы состоятся 8 сентября.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Владимир Путин Протесты в Москве
      Источник: 24 канал
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