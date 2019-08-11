На самокате в противогазе: как россияне страдают от масштабных пожаров в Сибири

Дети играют на улицах в защитных масках и противогазах, а в городах и поселках не видно солнца. Мгла и едкий дым мешают россиянам дышать, провоцируют головные боли. Люди переживают за свою безопасность, ибо кое-где огонь приблизился на чрезвычайно близкое расстояние.

Пока российские власти уверяет, что контролирует ситуацию, россияне в соцсетях жалуются на то сколько бед им принесли масштабные пожары. Россияне просят о помощи, однако, кажется, спасать их не спешат.

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Так, дымка от масштабных лесных пожаров в Сибири затягивает Эвенкийский район Красонярського края России. Местные жители активно публикуют в социальных сетях соответствующие фото, сделанные преимущественно в период с 8 по 10 августа.

На фото видно, как там затянуло дымом поселок Куюмба, из-за чего люди вынуждены носить защитные маски.

Опять все плохо. От дыма болит голова и першит горло. На этом цензурные слова закончились,

– написала в Instagram Алина Власова.

Как горит лес возле поселка Куюмба: видео

В Усть-Илимске россияне жалуются на ядовитый воздух. Местные говорят: задымление достигло апогея. В едком дыму люди живут месяц, от власти – никаких оповещений или предупреждений. Защитных масок тоже не раздают.

Есть только рекомендации – не выходить из дома и завесить окна влажными тряпками, носить мокрые повязки, но мы же все понимаем, что при таком уровне задымления никакие мокрые тряпки не спасут,

– пишут местные жители.

Девочка в противогазе катается на самокате: видео из Усть-Илимска

"Какие-то рожи из Москвы постоянно подчеркивают, что все хайпуют на пожарах в Сибири. Только дело в том, что мы все это видим своими глазами", – пишет Алексей Шуклин.

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Он публикует в сети видео из Иркутской области.

Пожар в Иркутской области: видео

Окутанное дымом село Байкит Эвенкийского района в Красноярском крае.



Дети в селе Байкит





Село Байкит в дымке

Что известно о пожарах в Сибири?

Сибирь пылает уже с середины июля. Огонь тушат только там, где есть угроза населенным пунктам. 90% горящей земли сначала оставили гореть в надежде на дожди. Мол, тушить нецелесообразно из-за затратности. Однако дожди так и не пошли. На борьбу с пожарами изобретательные россияне даже бросили помощь шаманов: однако тоже напрасно.

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Бездействие оправдано в России и законом: на фоне санкций и сокращения темпов роста российской экономики правительство пошло на меры жесткой экономии и еще в 2015 году предложило тушить только те пожары, которые представляют угрозу жизни людей. Этим решением Кремля и прикрываются местные чиновники.



Карта пожаров в России по состоянию на 11 августа



Ущерб от лесных пожаров в России за первое полугодие 2019 года составляет 2,4 миллиарда рублей – это почти 37 миллионов долларов США или около 935 миллионов гривен.

Крупный пожар в Сибири: что известно – видео