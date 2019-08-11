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      На самокате в противогазе: как россияне страдают от масштабных пожаров в Сибири

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      Дети в защитных масках
      Дети в защитных масках / Соцсети

      Дети играют на улицах в защитных масках и противогазах, а в городах и поселках не видно солнца. Мгла и едкий дым мешают россиянам дышать, провоцируют головные боли. Люди переживают за свою безопасность, ибо кое-где огонь приблизился на чрезвычайно близкое расстояние.

      Пока российские власти уверяет, что контролирует ситуацию, россияне в соцсетях жалуются на то сколько бед им принесли масштабные пожары. Россияне просят о помощи, однако, кажется, спасать их не спешат.

       Основное: В Сибири в России горят миллионы гектаров леса: их не тушат из-за экономии – фото, видео

      Так, дымка от масштабных лесных пожаров в Сибири затягивает Эвенкийский район Красонярського края России. Местные жители активно публикуют в социальных сетях соответствующие фото, сделанные преимущественно в период с 8 по 10 августа.

      На фото видно, как там затянуло дымом поселок Куюмба, из-за чего люди вынуждены носить защитные маски.

      Опять все плохо. От дыма болит голова и першит горло. На этом цензурные слова закончились,
      – написала в Instagram Алина Власова.

      Как горит лес возле поселка Куюмба: видео

      В Усть-Илимске россияне жалуются на ядовитый воздух. Местные говорят: задымление достигло апогея. В едком дыму люди живут месяц, от власти – никаких оповещений или предупреждений. Защитных масок тоже не раздают.

      Есть только рекомендации – не выходить из дома и завесить окна влажными тряпками, носить мокрые повязки, но мы же все понимаем, что при таком уровне задымления никакие мокрые тряпки не спасут,
      – пишут местные жители.

      Девочка в противогазе катается на самокате: видео из Усть-Илимска

      "Какие-то рожи из Москвы постоянно подчеркивают, что все хайпуют на пожарах в Сибири. Только дело в том, что мы все это видим своими глазами", – пишет Алексей Шуклин.

       Смотрите также: Дым от пожара в Сибири накрыл сотни городов и сел в России: страшные фото и видео

      Он публикует в сети видео из Иркутской области.

      Пожар в Иркутской области: видео

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Какие-то рожи из Москвы постоянно твердят что все хайпуют на пожарах в Сибири. Только дело в том, что мы все это видим своими глазами. Вырубается нещадно уникальная ангарская сосна, но простым людям купить лес на строительство дома практически невозможно, река Лена стала похожа на ручей, судоходна стала только малая её часть, и то после ежегодного прохода земснарядом фарватера. Местные говорят что такое количество пожаров в иркутской тайге было лишь в 90е годы, когда в стране был лютый пи...ц. Аналогия я думаю прослеживается. #savesiberianforests #siberia #forest #help #fire #russia #сибирьгорит #потушитепожарывсибири #moscow @m_khodorkovsky @tot_samy_chichvarkin @nebo.community @krsk.news @yurydud @list_24

      Допис, поширений Alexey Shuklin (@alex_euror)

      Окутанное дымом село Байкит Эвенкийского района в Красноярском крае.

      село діти Байкіт
      Дети в селе Байкит

      імла
      імла
      Село Байкит в дымке

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПРОВОДИТ ГЕНОЦИД РУССКОГО НАРОДА #Repost @climate_emergency_ru • • • • • • На этом видео мой город сегодня. Задымление уже достигло апогея. Самое обидное что ничего вообще не происходит, и так уже месяц. Никаких оповещений,предупреждений, пунктов с помощью или продажей специальных масок, только рекомендации не выходить из дома и занавесить окна влажными тряпками,носить мокрые повязки, но мы же все понимаем,что при таком уровне задымления никакие мокрые тряпки не спасут. Да и ладно пару дней,но не месяц же так жить. Скажите это детям у которых сейчас каникулы. По телевизору говорят что уровень содержания опасных веществ не превышает нормы. Тогда почему у меня нет возможности дышать? Почему от гари у меня першит в горле? В нашем городе и так уровень кислорода на 20% ниже нормы. А тут ещё и такое. Мы тут задыхаемся в прямом смысле этого слова. Дождик ждём тебя #устьилимск #иркутскаяобласть #сибирьгорит #сибирьзадыхается #вотонокакоенашелето #climate_emergency_ru

      Допис, поширений Alenkiy F (@alenkiy128)

      Что известно о пожарах в Сибири?

      Сибирь пылает уже с середины июля. Огонь тушат только там, где есть угроза населенным пунктам. 90% горящей земли сначала оставили гореть в надежде на дожди. Мол, тушить нецелесообразно из-за затратности. Однако дожди так и не пошли. На борьбу с пожарами изобретательные россияне даже бросили помощь шаманов: однако тоже напрасно.

       Важно: Масштабные пожары в Сибири: сколько лет понадобится для восстановления лесов

      Бездействие оправдано в России и законом: на фоне санкций и сокращения темпов роста российской экономики правительство пошло на меры жесткой экономии и еще в 2015 году предложило тушить только те пожары, которые представляют угрозу жизни людей. Этим решением Кремля и прикрываются местные чиновники.

      карта пожеж Росія
      Карта пожаров в России по состоянию на 11 августа

      Ущерб от лесных пожаров в России за первое полугодие 2019 года составляет 2,4 миллиарда рублей – это почти 37 миллионов долларов США или около 935 миллионов гривен.

      Крупный пожар в Сибири: что известно – видео

       

      blog_ava
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      11 августа
      176
      Теги: Дети и несовершеннолетние Пожар Экология Новости России Пожар в Сибири
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