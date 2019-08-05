05:39
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Масштабные пожары в Сибири: сколько лет надо на восстановление лесов

      2056 Читати новину українською
      Пожары в Сибири нанесли непоправимый экологический ущерб планете
      Пожары в Сибири нанесли непоправимый экологический ущерб планете / Фото из Тwitter

      В российской Сибири и на Дальнем Востоке продолжают гореть миллионы гектаров леса. Пожары привели к масштабной экологической катастрофе, ведь на восстановление тайги понадобится более века.

      Пламенем охвачена территория более чем три миллиона гектаров. Для сравнения, это больше площади Бельгии, сообщает Euronews.

      Важно: Дым от пожара в Сибири накрыл сотни городов и сел в России: страшные фото и видео

      Лесные пожары пытаются потушить около 10 тысяч человек, 3 тысячи единиц техники, 70 воздушных судов, среди которых и военная авиация. Сейчас спасателям удалось потушить огонь на 753 тысячах гектаров леса в Сибири.

      В то же время, в российском отделении Greenpeace заявляют, что бороться с пожарами надо было раньше, когда они занимали гораздо меньшие площади.

      Тушить пожары надо было еще месяц назад. Теперь, когда огонь распространился на территорию таких размеров, одна надежда – на дождь, однако в этих регионах установилась сухая и ветреная погода. На восстановление сгоревшей тайги уйдет больше века,
      – отметили в Greenpeace.

      Острая проблема пожаров в Сибири возникла именно потому, что руководство государства отказалось тушить там пожары.

      Как следствие, жители Челябинска, Омска, Новосибирска, Красноярска жалуются на удушающий смог. В NASA сообщают, что дым от российских пожарищ дошел уже до Казахстана, американской Аляски и западного побережья Канады.

      Что известно о пожаре в Сибири?​
      Сибирь пылает уже с середины июля. Огонь тушат только там, где есть угроза населенным пунктам. 90% горящей земли оставили гореть в надежде на дожди. Мол, тушить нецелесообразно из-за затратности.

      Бездействие оправдано в России и законом: на фоне санкций и сокращения темпов роста российской экономики правительство пошло на меры жесткой экономии и еще в 2015 году предложил тушить только те пожары, которые представляют угрозу жизни людей. Этим решением Кремля и прикрываются местные чиновники.

      Ущерб от лесных пожаров в России за первое полугодие 2019 года составляет 2,4 миллиарда рублей – это почти 37 миллионов долларов США или около 935 миллионов гривен.

      Смотрите видео о пожаре в российской Сибири:

       

      blog_ava
      Что нужно сделать после секса
      8 августа
      420
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Экология Пожар Пожар в Сибири
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 5 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      529
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 447
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 884
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      62
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук