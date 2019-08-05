Масштабные пожары в Сибири: сколько лет надо на восстановление лесов

В российской Сибири и на Дальнем Востоке продолжают гореть миллионы гектаров леса. Пожары привели к масштабной экологической катастрофе, ведь на восстановление тайги понадобится более века.

Пламенем охвачена территория более чем три миллиона гектаров. Для сравнения, это больше площади Бельгии, сообщает Euronews.

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Лесные пожары пытаются потушить около 10 тысяч человек, 3 тысячи единиц техники, 70 воздушных судов, среди которых и военная авиация. Сейчас спасателям удалось потушить огонь на 753 тысячах гектаров леса в Сибири.

В то же время, в российском отделении Greenpeace заявляют, что бороться с пожарами надо было раньше, когда они занимали гораздо меньшие площади.

Тушить пожары надо было еще месяц назад. Теперь, когда огонь распространился на территорию таких размеров, одна надежда – на дождь, однако в этих регионах установилась сухая и ветреная погода. На восстановление сгоревшей тайги уйдет больше века,

– отметили в Greenpeace.

Острая проблема пожаров в Сибири возникла именно потому, что руководство государства отказалось тушить там пожары.

Как следствие, жители Челябинска, Омска, Новосибирска, Красноярска жалуются на удушающий смог. В NASA сообщают, что дым от российских пожарищ дошел уже до Казахстана, американской Аляски и западного побережья Канады.

Что известно о пожаре в Сибири?​

Сибирь пылает уже с середины июля. Огонь тушат только там, где есть угроза населенным пунктам. 90% горящей земли оставили гореть в надежде на дожди. Мол, тушить нецелесообразно из-за затратности.



Бездействие оправдано в России и законом: на фоне санкций и сокращения темпов роста российской экономики правительство пошло на меры жесткой экономии и еще в 2015 году предложил тушить только те пожары, которые представляют угрозу жизни людей. Этим решением Кремля и прикрываются местные чиновники.



Ущерб от лесных пожаров в России за первое полугодие 2019 года составляет 2,4 миллиарда рублей – это почти 37 миллионов долларов США или около 935 миллионов гривен.

Смотрите видео о пожаре в российской Сибири: