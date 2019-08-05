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      Масштабні пожежі в Сибіру: скільки років треба на відновлення лісів

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      Пожежі у Сибіру завдали непоправної екологічної шкоди планеті
      Пожежі у Сибіру завдали непоправної екологічної шкоди планеті / Фото з Тwitter

      У російському Сибіру і на Далекому Сході продовжують горіти мільйони гектарів лісу. Пожежі призвели до масштабної екологічної катастрофи, адже на відновлення тайги знадобиться понад століття.

      Полум'ям охоплена територія у понад три мільйони гектарів. Для порівняння, це більше площі Бельгії, повідомляє Euronews.

      Важливо: Дим від пожежі в Сибіру накрив сотні міст і сіл в Росії: страшні фото і відео

      Лісові пожежі намагаються загасити близько 10 тисяч осіб, 3 тисячі одиниць техніки, 70 повітряних суден, серед яких і військова авіація. Наразі рятувальникам вдалося загасити вогонь на 753 тисячах гектарів лісу в Сибіру.

      Водночас, у російському відділенні Greenpeace заявляють, що боротися з пожежами треба було раніше, коли вони займали набагато менші площі.

      Гасити пожежі треба було ще місяць тому. Тепер, коли вогонь поширився на територію таких розмірів, одна надія на дощ, проте у цих регіонах встановилася суха і вітряна погода. На відновлення згорілої тайги піде більше століття,
      – наголосили у Greenpeace.

      Гостра проблема пожеж у Сибіру виникла саме через те, що керівництво держави відмовилося гасити там пожежі.

      Як наслідок, жителі Челябінська, Омська, Новосибірська, Красноярська скаржаться на задушливий смог. У NASA повідомляють, що дим від російських згарищ дістався вже до Казахстану, американської Аляски та західного узбережжя Канади.

      Що відомо про пожежі у Сибіру? Сибір палає вже із середини липня. Вогонь гасять лише там, де є загроза населеним пунктам. 90% землі, що горить, залишили горіти в надії на дощі. Мовляв, гасити недоцільно через витратність.

      Бездіяльність виправдана в Росії і законом: на тлі санкцій і скорочення темпів зростання російської економіки уряд пішов на заходи жорсткої економії і ще в 2015 році запропонував гасити лише ті пожежі, які становлять загрозу життю людей. Цим рішенням Кремля і прикриваються місцеві чиновники.

      Збиток від лісових пожеж в Росії за перше півріччя 2019 року становить 2,4 мільярда рублів – це майже 37 мільйонів доларів США або близько 935 мільйонів гривень.

      Дивіться відео про пожежу в російському Сибіру:

       

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      Теги: Новини Росії Пожежа Пожежа в Сибіру Екологія
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