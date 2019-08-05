За тушение пожаров в Сибири взялись шаманы: курьезное видео

В российской Сибири и на Дальнем Востоке продолжают гореть миллионы гектаров леса. Однако вместо МЧСников, за тушение пожара взялись шаманы.

В телеграмм-канале Mash появилось видео, на котором шаманы молятся за дожди для тушения пожаров в Сибири.

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Российская власть с огнем справиться не может, поэтому на остров Ольхон съехались шаманы из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, чтобы попросить духов послать дождь на пожары в Сибири.

Смотрите видео: как шаманы попросили у духов дожди

Что известно о пожарах в Сибири?

• Сибирь горит уже с середины июля. Огонь тушат только там, где есть угроза населенным пунктам. 90% горящей земли оставили гореть в надежде на дожди. Мол, гасить нецелесообразно из-за затратности.

• Официально россияне насчитали 500 очагов возгорания и более 3 миллионов гектаров охваченной пожаром территории. Для тушения пожара привлекли более 500 человек, однако это чрезвычайно мало.

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• Интересно, что бездействие оправдано в России и законом: на фоне санкций и сокращения темпов роста российской экономики правительство пошло на меры жесткой экономии и еще в 2015 году предложило тушить те пожары, которые представляют угрозу жизни людей. Этим решением Кремля и прикрываются местные чиновники.

• Ущерб от лесных пожаров в России за первое полугодие 2019 года составляет 2,4 миллиарда рублей – это почти 37 миллионов долларов США или около 935 миллионов гривен.

Смотрите видео о пожаре в российской Сибири: