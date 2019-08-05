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      За тушение пожаров в Сибири взялись шаманы: курьезное видео

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      За тушение пожаров в Сибири взялись шаманы
      За тушение пожаров в Сибири взялись шаманы / twitter.com/tvoyirkutsk

      В российской Сибири и на Дальнем Востоке продолжают гореть миллионы гектаров леса. Однако вместо МЧСников, за тушение пожара взялись шаманы.

      В телеграмм-канале Mash появилось видео, на котором шаманы молятся за дожди для тушения пожаров в Сибири.

      Важно! Масштабные пожары в Сибири: сколько лет надо на восстановление лесов

      Российская власть с огнем справиться не может, поэтому на остров Ольхон съехались шаманы из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, чтобы попросить духов послать дождь на пожары в Сибири.

      Смотрите видео: как шаманы попросили у духов дожди

      Что известно о пожарах в Сибири?

      • Сибирь горит уже с середины июля. Огонь тушат только там, где есть угроза населенным пунктам. 90% горящей земли оставили гореть в надежде на дожди. Мол, гасить нецелесообразно из-за затратности.

      • Официально россияне насчитали 500 очагов возгорания и более 3 миллионов гектаров охваченной пожаром территории. Для тушения пожара привлекли более 500 человек, однако это чрезвычайно мало.

      Дым от пожаров в Сибири накрыл сотни городов и сел в России: страшные фото и видео – в материале 24 канала.

      • Интересно, что бездействие оправдано в России и законом: на фоне санкций и сокращения темпов роста российской экономики правительство пошло на меры жесткой экономии и еще в 2015 году предложило тушить те пожары, которые представляют угрозу жизни людей. Этим решением Кремля и прикрываются местные чиновники.

      • Ущерб от лесных пожаров в России за первое полугодие 2019 года составляет 2,4 миллиарда рублей – это почти 37 миллионов долларов США или около 935 миллионов гривен.

      Смотрите видео о пожаре в российской Сибири:

       

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      Теги: Новости России Экология Пожар Курьезные новости Пожар в Сибири
      Источник: 24 канал
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