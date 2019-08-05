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      За гасіння пожеж в Сибіру взялися шамани: курйозне відео

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      За гасіння пожеж в Сибіру взялися шамани
      За гасіння пожеж в Сибіру взялися шамани / twitter.com/tvoyirkutsk

      У російському Сибіру і на Далекому Сході продовжують горіти мільйони гектарів лісу. Проте замість надзвичайників, за гасіння пожежі взялися шамани.

      У телеграм-каналі Mash з'явилося відео, на якому шамани молиться за дощі для гасіння пожеж у Сибіру.

      Важливо! Масштабні пожежі в Сибіру: скільки років треба на відновлення лісів

      Російська влада із вогнем впоратися не може, тож на острів Ольхон з'їхалися шамани з Бурятії, Забайкалля та Іркутської області, аби попросити духів послати дощ на пожежі в Сибіру.

      Дивіться відео: як шамани випрошують у духів дощі

      Що відомо про пожежі у Сибіру?

      • Сибір палає вже із середини липня. Вогонь гасять лише там, де є загроза населеним пунктам. 90% землі, що горить, залишили горіти в надії на дощі. Мовляв, гасити недоцільно через витратність.

      • Офіційно росіяни нарахували 500 осередків займання та понад 3 мільйони гектарів охопленої пожежею території. Для гасіння пожежі залучили понад 500 осіб, однак це надзвичайно мало. 

      Дим від пожежі в Сибіру накрив сотні міст і сіл в Росії: страшні фото і відео – у матеріалі 24 каналу.

      • Цікаво, що бездіяльність виправдана в Росії і законом: на тлі санкцій і скорочення темпів зростання російської економіки уряд пішов на заходи жорсткої економії і ще в 2015 році запропонував гасити лише ті пожежі, які становлять загрозу життю людей. Цим рішенням Кремля і прикриваються місцеві чиновники.

      • Збиток від лісових пожеж в Росії за перше півріччя 2019 року становить 2,4 мільярда рублів – це майже 37 мільйонів доларів США або близько 935 мільйонів гривень.

      Дивіться відео про пожежу в російському Сибіру:

       

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      Теги: Новини Росії Пожежа в Сибіру Пожежа Курйозні новини Екологія
      Джерело: 24 канал
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