За гасіння пожеж в Сибіру взялися шамани: курйозне відео

У російському Сибіру і на Далекому Сході продовжують горіти мільйони гектарів лісу. Проте замість надзвичайників, за гасіння пожежі взялися шамани.

У телеграм-каналі Mash з'явилося відео, на якому шамани молиться за дощі для гасіння пожеж у Сибіру.

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Російська влада із вогнем впоратися не може, тож на острів Ольхон з'їхалися шамани з Бурятії, Забайкалля та Іркутської області, аби попросити духів послати дощ на пожежі в Сибіру.

Дивіться відео: як шамани випрошують у духів дощі

Що відомо про пожежі у Сибіру?

• Сибір палає вже із середини липня. Вогонь гасять лише там, де є загроза населеним пунктам. 90% землі, що горить, залишили горіти в надії на дощі. Мовляв, гасити недоцільно через витратність.

• Офіційно росіяни нарахували 500 осередків займання та понад 3 мільйони гектарів охопленої пожежею території. Для гасіння пожежі залучили понад 500 осіб, однак це надзвичайно мало.

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• Цікаво, що бездіяльність виправдана в Росії і законом: на тлі санкцій і скорочення темпів зростання російської економіки уряд пішов на заходи жорсткої економії і ще в 2015 році запропонував гасити лише ті пожежі, які становлять загрозу життю людей. Цим рішенням Кремля і прикриваються місцеві чиновники.



• Збиток від лісових пожеж в Росії за перше півріччя 2019 року становить 2,4 мільярда рублів – це майже 37 мільйонів доларів США або близько 935 мільйонів гривень.

Дивіться відео про пожежу в російському Сибіру: