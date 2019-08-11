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      На самокаті у протигазі: як росіяни страждають від масштабних пожеж у Сибіру

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      Діти у захисних масках
      Діти у захисних масках / Фото із соцмереж

      Діти граються на вулицях у захисних масках та протигазах, а у містах і селищах не видно сонця. Імла та їдкий дим заважають росіянам дихати, провокують головні болі. Люди переживають за власну безпеку: бо подекуди вогонь поширився на надзвичайно близьку відстань.

      Поки російська влада запевняє, що тримає під контролем ситуацію, росіяни у соцмережах скаржаться на те, скільки лиха їм принесли масштабні пожежі. Росіяни благають про допомогу, проте, здається, рятувати їх не поспішають.

      Основне: У Сибирі в Росії горять мільйони гектарів лісу: їх не гасять через економію – фото, відео

      Так, імла від масштабних лісових пожеж у Сибіру затягує Евенкійський район Красонярського краю Росії. Місцеві жителі активно публікують в соціальних мережах відповідні фото, зроблені переважно в період з 8 по 10 серпня.

      На фото видно, як там затягнуло димом селище Куюмба, через що люди змушені носити захисні маски.

      Знову все погано. Від диму болить голова і дере горло. На цьому цензурні слова закінчилися,
      – написала в Instagram Аліна Власова.

      Як горить ліс біля селища Куюмба: відео

      В Усть-Ілімську росіяни скаржаться на отруйне повітря. Місцеві кажуть: задимлення досягнуло апогею. У їдкому диму люди живуть місяць, від влади – жодних оповіщень чи попереджень. Захисних масок теж не роздають.

      Є тільки рекомендації – не виходити з дому і завісити вікна вологими ганчірками, носити мокрі пов'язки, але ми ж всі розуміємо, що при такому рівні задимлення ніякі мокрі ганчірки не врятують,
      – пишуть місцеві мешканці.

      Дівчинка у протигазі катається на самокаті: відео з Усть-Ілімська

      "Якісь пики з Москви постійно наголошують, що всі хайпують на пожежах в Сибіру. Тільки річ у тім, що ми все це бачимо своїми очима", – пише Олексій Шуклін.

      Дивіться також: Дим від пожежі в Сибіру накрив сотні міст і сіл в Росії: страшні фото і відео

      Чоловік публікує у мережі відео з Іркутської області.

      Пожежа в Іркутській області: відео

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Какие-то рожи из Москвы постоянно твердят что все хайпуют на пожарах в Сибири. Только дело в том, что мы все это видим своими глазами. Вырубается нещадно уникальная ангарская сосна, но простым людям купить лес на строительство дома практически невозможно, река Лена стала похожа на ручей, судоходна стала только малая её часть, и то после ежегодного прохода земснарядом фарватера. Местные говорят что такое количество пожаров в иркутской тайге было лишь в 90е годы, когда в стране был лютый пи...ц. Аналогия я думаю прослеживается. #savesiberianforests #siberia #forest #help #fire #russia #сибирьгорит #потушитепожарывсибири #moscow @m_khodorkovsky @tot_samy_chichvarkin @nebo.community @krsk.news @yurydud @list_24

      Допис, поширений Alexey Shuklin (@alex_euror)

      Огорнене димом село Байкіт Евенкійського району у Красноярському краї.

      село діти Байкіт
      Діти у селі Байкіт

      імла
      імла
      Село Байкіт в імлі 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПРОВОДИТ ГЕНОЦИД РУССКОГО НАРОДА #Repost @climate_emergency_ru • • • • • • На этом видео мой город сегодня. Задымление уже достигло апогея. Самое обидное что ничего вообще не происходит, и так уже месяц. Никаких оповещений,предупреждений, пунктов с помощью или продажей специальных масок, только рекомендации не выходить из дома и занавесить окна влажными тряпками,носить мокрые повязки, но мы же все понимаем,что при таком уровне задымления никакие мокрые тряпки не спасут. Да и ладно пару дней,но не месяц же так жить. Скажите это детям у которых сейчас каникулы. По телевизору говорят что уровень содержания опасных веществ не превышает нормы. Тогда почему у меня нет возможности дышать? Почему от гари у меня першит в горле? В нашем городе и так уровень кислорода на 20% ниже нормы. А тут ещё и такое. Мы тут задыхаемся в прямом смысле этого слова. Дождик ждём тебя #устьилимск #иркутскаяобласть #сибирьгорит #сибирьзадыхается #вотонокакоенашелето #climate_emergency_ru

      Допис, поширений Alenkiy F (@alenkiy128)

      Що відомо про пожежі в Сибіру?

      Сибір палає вже з середини липня. Вогонь гасять лише там, де є загроза населеним пунктам. 90% землі, що горить, спочатку залишили горіти в надії на дощі. Мовляв, гасити недоцільно через витратність. Проте дощі так і не пішли. На боротьбу з пожежами вигадливі росіяни навіть кинули підмогу шаманів: проте теж марно.

      Важливо: Масштабні пожежі в Сибіру: скільки років треба на відновлення лісів

      Бездіяльність виправдана в Росії і законом: на тлі санкцій і скорочення темпів зростання російської економіки уряд пішов на заходи жорсткої економії і ще в 2015 році запропонував гасити лише ті пожежі, які становлять загрозу життю людей. Цим рішенням Кремля і прикриваються місцеві чиновники.

      карта пожеж Росія
      Карта пожеж у Росії станом на 11 серпня

      Збиток від лісових пожеж в Росії за перше півріччя 2019 року становить 2,4 мільярда рублів – це майже 37 мільйонів доларів США або близько 935 мільйонів гривень.

      Масштабна пожежа у Сибіру: що відомо – відео

       

      blog_ava
      У Росії під Ачинськом вибухнув склад з боєприпасами: що відомо – фото, відео
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      Теги: Екологія Пожежа Новини Росії Пожежа в Сибіру Діти і неповнолітні
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