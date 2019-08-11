На самокаті у протигазі: як росіяни страждають від масштабних пожеж у Сибіру

Діти граються на вулицях у захисних масках та протигазах, а у містах і селищах не видно сонця. Імла та їдкий дим заважають росіянам дихати, провокують головні болі. Люди переживають за власну безпеку: бо подекуди вогонь поширився на надзвичайно близьку відстань.

Поки російська влада запевняє, що тримає під контролем ситуацію, росіяни у соцмережах скаржаться на те, скільки лиха їм принесли масштабні пожежі. Росіяни благають про допомогу, проте, здається, рятувати їх не поспішають.

Основне: У Сибирі в Росії горять мільйони гектарів лісу: їх не гасять через економію – фото, відео

Так, імла від масштабних лісових пожеж у Сибіру затягує Евенкійський район Красонярського краю Росії. Місцеві жителі активно публікують в соціальних мережах відповідні фото, зроблені переважно в період з 8 по 10 серпня.

На фото видно, як там затягнуло димом селище Куюмба, через що люди змушені носити захисні маски.

Знову все погано. Від диму болить голова і дере горло. На цьому цензурні слова закінчилися,

– написала в Instagram Аліна Власова.

Як горить ліс біля селища Куюмба: відео

В Усть-Ілімську росіяни скаржаться на отруйне повітря. Місцеві кажуть: задимлення досягнуло апогею. У їдкому диму люди живуть місяць, від влади – жодних оповіщень чи попереджень. Захисних масок теж не роздають.

Є тільки рекомендації – не виходити з дому і завісити вікна вологими ганчірками, носити мокрі пов'язки, але ми ж всі розуміємо, що при такому рівні задимлення ніякі мокрі ганчірки не врятують,

– пишуть місцеві мешканці.

Дівчинка у протигазі катається на самокаті: відео з Усть-Ілімська

"Якісь пики з Москви постійно наголошують, що всі хайпують на пожежах в Сибіру. Тільки річ у тім, що ми все це бачимо своїми очима", – пише Олексій Шуклін.

Дивіться також: Дим від пожежі в Сибіру накрив сотні міст і сіл в Росії: страшні фото і відео

Чоловік публікує у мережі відео з Іркутської області.

Пожежа в Іркутській області: відео

Огорнене димом село Байкіт Евенкійського району у Красноярському краї.



Діти у селі Байкіт





Село Байкіт в імлі

Що відомо про пожежі в Сибіру?

Сибір палає вже з середини липня. Вогонь гасять лише там, де є загроза населеним пунктам. 90% землі, що горить, спочатку залишили горіти в надії на дощі. Мовляв, гасити недоцільно через витратність. Проте дощі так і не пішли. На боротьбу з пожежами вигадливі росіяни навіть кинули підмогу шаманів: проте теж марно.

Важливо: Масштабні пожежі в Сибіру: скільки років треба на відновлення лісів

Бездіяльність виправдана в Росії і законом: на тлі санкцій і скорочення темпів зростання російської економіки уряд пішов на заходи жорсткої економії і ще в 2015 році запропонував гасити лише ті пожежі, які становлять загрозу життю людей. Цим рішенням Кремля і прикриваються місцеві чиновники.



Карта пожеж у Росії станом на 11 серпня



Збиток від лісових пожеж в Росії за перше півріччя 2019 року становить 2,4 мільярда рублів – це майже 37 мільйонів доларів США або близько 935 мільйонів гривень.

Масштабна пожежа у Сибіру: що відомо – відео