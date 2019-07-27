У Росії горять мільйони гектарів лісу: їх не гасять через економію – фото, відео
Пожежа охопила 3 мільйони лісових гектарів. Так, палають території в Іркутській, Тюменській областях, Красноярському, Хабаровському, Пермському і Забайкальському краї, а також – в Якутії та Бурятії.
Загальна площа займання складає 3 мільйони гектарів. Найбільше охоплені пожежею площі розташовані в Якутії – 1,2 мільйона гектарів. Про це інформує BBC.
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Загальна площа горіння майже дорівнює площі Бельгії. Це – катастрофа. Понад 90% припадає на так звані зони контролю, по яких прийнято рішення не гасити пожежу,
– розповів керівник протипожежної програми Greenpeace Росії Григорій Куксін.
Більшість пожеж не гасять, бо влада вважає, що ці "заходи" обійдуться дорожче, ніж відновлення згорілого лісу.
Лісові пожежі в Росії/ фото Greenpeace Russia
Основна частина пожеж припадає на важкодоступні райони, де вартість гасіння перевищує розмір можливого збитку. Загоряння гасять лише в разі загрози населеним пунктам або об’єктам інфраструктури. Такий порядок діє з 2015 року.
Тоді формально узаконили цю практику: немає грошей, немає палива, немає літаків, щоб закидати пожежних на віддалені території,
– додає Куксін.
Такі масштабні пожежі несуть непоправну шкоду екології. Дим від них насувається на населені пункти, утворюючи смог. Помітно меншає кількість комах.
Смог від лісових пожеж у Красноярську/ фото Getty images
Окрім того, пожежі такого масштабу впливають на погоду. Коли маси гарячого повітря і диму піднімаються, це утворює стійкі розігріті шапки над величезними територіями, і вони починають впливати на погоду і проходження атмосферних фронтів. Так, дощі обходять місця лісових пожеж стороною.
Відео охоплює період пожеж з 18 по 26 липня, горить Сибір і Далекий Схід Росії:
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