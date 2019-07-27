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      У Росії горять мільйони гектарів лісу: їх не гасять через економію – фото, відео

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      Наслідки лісових пожеж у Рязанському регіоні Росії
      Наслідки лісових пожеж у Рязанському регіоні Росії / Getty images

      Пожежа охопила 3 мільйони лісових гектарів. Так, палають території в Іркутській, Тюменській областях, Красноярському, Хабаровському, Пермському і Забайкальському краї, а також – в Якутії та Бурятії.

      Загальна площа займання складає 3 мільйони гектарів. Найбільше охоплені пожежею площі розташовані в Якутії – 1,2 мільйона гектарів. Про це інформує BBC.

      Дивіться також: Масштабну пожежу в Ніжині довелося гасити з неба: фото та відео

      Загальна площа горіння майже дорівнює площі Бельгії. Це – катастрофа. Понад 90% припадає на так звані зони контролю, по яких прийнято рішення не гасити пожежу,
      – розповів керівник протипожежної програми Greenpeace Росії Григорій Куксін.

      Більшість пожеж не гасять, бо влада вважає, що ці "заходи" обійдуться дорожче, ніж відновлення згорілого лісу.

      пожежа Росія ліси гектари
      Лісові пожежі в Росії/ фото Greenpeace Russia

      Основна частина пожеж припадає на важкодоступні райони, де вартість гасіння перевищує розмір можливого збитку. Загоряння гасять лише в разі загрози населеним пунктам або об’єктам інфраструктури. Такий порядок діє з 2015 року.

      Тоді формально узаконили цю практику: немає грошей, немає палива, немає літаків, щоб закидати пожежних на віддалені території,
      – додає Куксін.

      Такі масштабні пожежі несуть непоправну шкоду екології. Дим від них насувається на населені пункти, утворюючи смог. Помітно меншає кількість комах.

      смог пожежа Красноярськ
      Смог від лісових пожеж у Красноярську/ фото Getty images

      Окрім того, пожежі такого масштабу впливають на погоду. Коли маси гарячого повітря і диму піднімаються, це утворює стійкі розігріті шапки над величезними територіями, і вони починають впливати на погоду і проходження атмосферних фронтів. Так, дощі обходять місця лісових пожеж стороною.

      Відео охоплює період пожеж з 18 по 26 липня, горить Сибір і Далекий Схід Росії:

       

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      Теги: Новини Росії Екологія Пожежа
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