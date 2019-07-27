У Росії горять мільйони гектарів лісу: їх не гасять через економію – фото, відео

Пожежа охопила 3 мільйони лісових гектарів. Так, палають території в Іркутській, Тюменській областях, Красноярському, Хабаровському, Пермському і Забайкальському краї, а також – в Якутії та Бурятії.

Загальна площа займання складає 3 мільйони гектарів. Найбільше охоплені пожежею площі розташовані в Якутії – 1,2 мільйона гектарів. Про це інформує BBC.

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Загальна площа горіння майже дорівнює площі Бельгії. Це – катастрофа. Понад 90% припадає на так звані зони контролю, по яких прийнято рішення не гасити пожежу,

– розповів керівник протипожежної програми Greenpeace Росії Григорій Куксін.

Більшість пожеж не гасять, бо влада вважає, що ці "заходи" обійдуться дорожче, ніж відновлення згорілого лісу.



Лісові пожежі в Росії/ фото Greenpeace Russia

Основна частина пожеж припадає на важкодоступні райони, де вартість гасіння перевищує розмір можливого збитку. Загоряння гасять лише в разі загрози населеним пунктам або об’єктам інфраструктури. Такий порядок діє з 2015 року.

Тоді формально узаконили цю практику: немає грошей, немає палива, немає літаків, щоб закидати пожежних на віддалені території,

– додає Куксін.

Такі масштабні пожежі несуть непоправну шкоду екології. Дим від них насувається на населені пункти, утворюючи смог. Помітно меншає кількість комах.



Смог від лісових пожеж у Красноярську/ фото Getty images

Окрім того, пожежі такого масштабу впливають на погоду. Коли маси гарячого повітря і диму піднімаються, це утворює стійкі розігріті шапки над величезними територіями, і вони починають впливати на погоду і проходження атмосферних фронтів. Так, дощі обходять місця лісових пожеж стороною.

Відео охоплює період пожеж з 18 по 26 липня, горить Сибір і Далекий Схід Росії: