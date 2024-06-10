Андрій Юсов в етері загальноукраїнського телемарафону заявив, що в ГУР поки можуть лише констатувати факт ураження літаків Су-57, передає 24 Канал. Подробиць стосовно самої операції поки немає.

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Кремль палає від новини про ураження Су-57

За словами Андрія Юсова, ураження російських літаків – це чудові новини.

Путін справді скаженіє, і є інформація, що реакція у Кремлі справді дуже гаряча і відчутна. Су-57 вони намагались ретельно ховати і оберігати. Власне, у повітряний простір України ті Су-57 так і не потрапляли. Росіяни боялись їхнього збиття. Зрештою відомо, що Росія завищувала характеристики з метою продажу і присутності на міжнародному ринку озброєнь,

– говорить Юсов.

Втім, не дивлячись на усі заходи безпеки, вороги не вберегли свій новітній літак. Тим не менше, за словами речника, вони їх справді використовувалися для завдання ракетних ударів по українських цивільних об'єктах, по мирній інфраструктурі. Тому цілком заслужено відбулась така кара для них.

Також Андрій Юсов додав, що є інформація про ураження двох Су-57 та загиблих і поранених окупантів, які були в момент удару на летовищі. На його думку, цілком справедливо, що з військовими об'єктами і літаками, які беруть участь у геноциді і б'ють по наших мирних містах і цивільній інфраструктурі, трапляються такі речі на території Росії, далеко від українського кордону.

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