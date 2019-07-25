Масштабну пожежу в Ніжині довелося гасити з неба: фото та відео
Пожежа на Ніжинському жиркомбінаті (Чернігівська область) спалахнула приблизно о 17 годині 25 липня. Згоріла внутрішня території заводу, частина складів і технічні приміщення.
Боротися з пожежею прибули три десятки надзвичайників і сім одиниць спецтехніки, пише прес-центр ДСНС у Чернігівській області.
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Через масштаб пожежі для її ліквідації залучили навіть авіатехніку.
Дивіться фото ДСН та порталу "МІйНіжин" з місця подій:
Зрештою, жертв та постраждалих не виявили. Однак згоріло понад дві тисячі квадратних метрів приміщень та 17 тонн соняшникової лузги.
Дивіться відео пожежі, опубліковане очевидцями:
Станом на 19 годину пожежу локалізували.
Джерело: 24 канал
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