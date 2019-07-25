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      Масштабну пожежу в Ніжині довелося гасити з неба: фото та відео

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      Ніжин, пожежу на заводі гасять із гелікоптера
      Ніжин, пожежу на заводі гасять із гелікоптера / ДСНС

      Пожежа на Ніжинському жиркомбінаті (Чернігівська область) спалахнула приблизно о 17 годині 25 липня. Згоріла внутрішня території заводу, частина складів і технічні приміщення.

      Боротися з пожежею прибули три десятки надзвичайників і сім одиниць спецтехніки, пише прес-центр ДСНС у Чернігівській області.

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      Через масштаб пожежі для її ліквідації залучили навіть авіатехніку.

      Дивіться фото ДСН та порталу "МІйНіжин" з місця подій:

       

       

      Зрештою, жертв та постраждалих не виявили. Однак згоріло понад дві тисячі квадратних метрів приміщень та 17 тонн соняшникової лузги.

      Дивіться відео пожежі, опубліковане очевидцями:

      Станом на 19 годину пожежу локалізували.

      blog_ava
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      25 липня
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      Теги: Новини України Новини Чернігова Пожежа ДСНС Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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