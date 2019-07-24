Зсув ґрунту у Китаї: загинули щонайменше 11 людей – фото

На південному заході Китаю ввечері 23 липня стався зсув ґрунту, через який під землею опинилися понад 20 будинків. Там мешкало півсотні людей: щонайменше 11 людей загинули, 30 людей досі вважають зниклими безвісти.

Міністерство надзвичайних ситуацій заявило, що негайно відправилися служби реагування на надзвичайні ситуації, повідомляє Сіньхуа. Актуально! Обвал на пляжі в Одесі: видовищні фото і відео руїни з висоти Також на місці трагедії працює робоча групу для надання допомоги органам влади у ліквідації наслідків стихійного лиха. Загалом на місці зсуву ґрунту працюють 500 рятувальників. Поки служби порятунку знайшли живими два десятка людей. VIDEO: Rescue work continues at the landslide site in Liupanshui city, SW China's Guizhou. Eleven people have been confirmed dead and 42 others are missing. pic.twitter.com/oftZOi6tgO — People's Daily, China (@PDChina) 24 липня 2019 р.

В Китаї надають допомогу постраждалим від зсуву ґрунту Пошуково-рятувальні роботи тривають, оскільки під землею перебуває ще багато людей.

У Китаї триває пошукова операція