Зсув ґрунту у Китаї: загинули щонайменше 11 людей – фото
На південному заході Китаю ввечері 23 липня стався зсув ґрунту, через який під землею опинилися понад 20 будинків. Там мешкало півсотні людей: щонайменше 11 людей загинули, 30 людей досі вважають зниклими безвісти.
Міністерство надзвичайних ситуацій заявило, що негайно відправилися служби реагування на надзвичайні ситуації, повідомляє Сіньхуа.
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Також на місці трагедії працює робоча групу для надання допомоги органам влади у ліквідації наслідків стихійного лиха.
Загалом на місці зсуву ґрунту працюють 500 рятувальників. Поки служби порятунку знайшли живими два десятка людей.
В Китаї надають допомогу постраждалим від зсуву ґрунту
Пошуково-рятувальні роботи тривають, оскільки під землею перебуває ще багато людей.
У Китаї триває пошукова операція