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      Зсув ґрунту у Китаї: загинули щонайменше 11 людей – фото

      788 Читать новость на русском
      Зсув у Китаї 23 липня 2019 – загинуло багато людей – фото
      Зсув ґрунту у Китаї: загинули щонайменше 11 людей / xinhuanet.com

      На південному заході Китаю ввечері 23 липня стався зсув ґрунту, через який під землею опинилися понад 20 будинків. Там мешкало півсотні людей: щонайменше 11 людей загинули, 30 людей досі вважають зниклими безвісти.

      Міністерство надзвичайних ситуацій заявило, що негайно відправилися служби реагування на надзвичайні ситуації, повідомляє Сіньхуа.

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      Також на місці трагедії працює робоча групу для надання допомоги органам влади у ліквідації наслідків стихійного лиха. 

      Загалом на місці зсуву ґрунту працюють 500 рятувальників. Поки служби порятунку знайшли живими два десятка людей. 

      В Китаї надають допомогу постраждалим від зсуву ґрунту
      В Китаї надають допомогу постраждалим від зсуву ґрунту

      Пошуково-рятувальні роботи тривають, оскільки під землею перебуває ще багато людей.

      У Китаї триває пошукова операція
      У Китаї триває пошукова операція

      blog_ava
      Знайшли народ, який генетично відрізняється від усіх інших людей
      сьогодні
      14648
      Теги: Китай Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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