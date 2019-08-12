Путін відпочивав, поки хлопці задихалися: роковини страшної трагедії підводного човна "Курськ"

Підводний човен "Курськ" 19 років тому став могилою для 118 моряків, серед яких були й українці. Згідно з офіційною версією, на ньому вибухнула торпеда, виникла пожежа, через що й загинув екіпаж.

У справі більш ніж достатньо білих плям: висновки розслідування засекречені, за страшний інцидент нікого не покарано. Сьогодні залишається лише пригадувати подробиці дивної і сумної трагедії.

Читайте також: 13 капітанів та підполковник: що відомо про загибель російських моряків на секретній субмарині

10 серпня 2000 року. В Баренцевому морі випробовують найпотужніший у світі підводний човен "Курськ". Гордість російського флоту – завдовжки як футбольне поле та заввишки як семиповерховий будинок. На глибині понад сто метрів атомохід тренується запускати холості торпеди.

Два дні все ішло за планом. Коли раптом один за одним пролунали вибухи. Після першого з них на борту субмарини спалахнула пожежа. Капітан "Курська" Дмитро Колєсніков чи то не встигав, чи вже не міг натиснути кнопку, яка б запустила підйом машини на поверхню. За дві хвилини – черговий вибух, який вщент розніс носову частину. Човен впав на дно.



Підводний човен до і після трагедії

Більшість екіпажу, серед членів якого були й українці, загинула одразу. Тимчасовий порятунок знайшли двадцять три моряки. Вони заховалися в аварійному відсіку. Як згодом встановило слідство, ті, хто вижив, продовжили собі життя всього на кілька годин, максимум – на дві доби.

Записку Дмитра Колеснікова, яку він написав 12 серпня 2000 року, виявили в жовтні 2000 року під час водолазних робіт. Вона складається з двох аркушів паперу А4. Там міститься список з 23 моряків, які перебували в той момент у 9-му відсіку, а також інформація особистого характеру для дружини.



Записка, яка спростувала офіційну версію, що весь екіпаж Курська загинув 12 серпня через вибух

Поки хлопці задихалися під тоннами води і сподівалися на допомогу, їхній головнокомандувач Володимир Путін відпочивав у сочинській резиденції. Він тільки нещодавно став президентом і ще насолоджувався новим статусом. Головнокомандувач військ чомусь не обтяжував себе присутністю на найбільших морських навчаннях Росії. Спершу від нього не було жодних заяв про трагедію. А через кілька днів Путін спокійно сказав, що все, що можна зробити, – моряки роблять.

Президент із демонстративним спокоєм сприймав той факт, що рятувальна операція ніяк не могла розпочатися. То через погоду, то через неправильний кут нахилу човна. При цьому Росія вперто відмовляла одинадцятьом країнам-членам НАТО, які пропонували допомогу, – боїлися шпигунів.

Росіяни дізналися про затоплення човна тільки через два дні після того, як це сталося. Тоді, коли всі моряки, найімовірніше, були мертві, людей почали годувати вигадками, що на борту нібито є живі, з ними, мовляв, усе гаразд, військові тримають контакт із моряками. Погане передчуття було тільки у рідних.

Сльози матерів побачив увесь світ. Тоді в Росії ще не було табу на критику влади. Рідні моряків не боялися на камери лаяти президента і просили допомоги в іноземних держав.

Відео: публічний докір Путіну, який вирізали з усіх російських новин

Рейтинг засмаглого після відпочинку Володимира Путіна стрімко котився до нуля. Щоби врятувати ситуацію, влада нарешті залучила до рятувальних робіт норвежців та британців. За лічені години ті відчинили аварійний відсік, який росіяни не могли розблокувати кілька днів. Утім, дива не сталося. Всередині човен був заповнений водою, і живих там не було.

Підводний човен після трагедії всередині

Подальше розслідування встановило, що "Курськ" затонув через вибух бракованої торпеди на борту. Нікого не покарали – справу закрили через відсутність складу злочину. Винних немає, бо ніхто не міг передбачити, що станеться вибух. Недоговореність у справі настільки очевидна, що спричинила масу конспірологічних теорій.

Недовіра до офіційної напівправди про трагедію в Баренцевому морі породила неймовірно стійкий міф: "Курськ" був торпедований іноземним підводним човном. Міф цей створили ті, хто повинен був нести безпосередню відповідальність за трагедію. І оскільки держава не захотіла в силу різних причин покарати винних за законом, а цей міф розвіяти, він проріс в свідомості дуже багатьох громадян Росії,

– написала тоді "Нова газета".

Світло на загадкову трагедію хоча б частково могла пролити сотня з лишком томів справи "Курська". Але більша її частина буде засекречена ще щонайменше 10 років.



Залишки підводного човна "Курськ" після старшної трагедії

Наразі про трагедію дозволено знати лише те, про що якось з усмішкою розповів Володимир Путін. Він відповів на питання журналіста Ліррі Кінга: "Она утонула".

Відео: Путін цинічно відповів журналісту