Путин отдыхал, пока ребята задыхались: годовщина страшной трагедии подлодки "Курск"

Подводная лодка "Курск" 19 лет назад стал могилой для 118 моряков, среди которых были и украинцы. Согласно официальной версии, на ней взорвалась торпеда, возник пожар, из-за чего и погиб экипаж.

В деле более чем достаточно белых пятен: выводы расследования засекречены, за страшный инцидент никого не наказали. Сегодня остается лишь вспоминать подробности странной и печальной трагедии.

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10 августа 2000 года. В Баренцевом море испытывают мощнейшую в мире подводную лодку "Курск". Гордость российского флота – длиной с футбольное поле и высотой в семиэтажный дом. На глубине более ста метров атомоход тренируется запускать холостые торпеды.

Два дня все шло по плану. Когда вдруг один за другим раздались взрывы. После первого из них на борту субмарины возник пожар. Капитан "Курска" Дмитрий Колесников или не успевал или уже не мог нажать кнопку, которая бы запустила подъем машины на поверхность. Через две минуты – очередной взрыв, который вдребезги разнес носовую часть. Лодка упала на дно.



Подводная лодка до и после трагедии

Большинство экипажа, среди членов которого были и украинцы, погибли сразу. Временное спасение нашли двадцать три моряка. Они спрятались в аварийном отсеке. Как впоследствии установило следствие, выжившие продлили себе жизнь всего на несколько часов, максимум на двое суток.

Записку Дмитрия Колесникова, которую он написал 12 августа 2000 года, обнаружили в октябре 2000 года во время водолазных работ. Она состоит из двух листов бумаги А4. Там содержится список 23 моряков, находившихся в тот момент в 9-м отсеке, а также информация личного характера для жены.



Записка, которая опровергла официальную версию, что весь экипаж Курска погиб 12 августа из-за взрыва

Пока ребята задыхались под тоннами воды и надеялись на помощь, их главнокомандующий Владимир Путин отдыхал в сочинской резиденции. Он только недавно стал президентом и еще наслаждался новым статусом. Главнокомандующий войск почему-то не утруждал себя присутствием на крупнейших морских учениях России. Сначала от него не было никаких заявлений о трагедии. А через несколько дней Путин спокойно сказал, что все, что можно сделать, – моряки делают.

Президент с демонстративным спокойствием воспринимал тот факт, что спасательная операция никак не могла начаться. То из-за погоды, то из-за неправильного угла наклона лодки. При этом Россия упорно отказывала одиннадцати странам-членам НАТО, которые предлагали помощь, – боялись шпионов.

Россияне узнали о затоплении лодки только через два дня после того, как это произошло. Тогда, когда все моряки, вероятнее всего, были мертвы, людей начали кормить выдумками, что на борту якобы есть живые, с ними, мол, все в порядке, военные держат контакт с моряками. Плохое предчувствие было только у родных.

Слезы матерей увидел весь мир. Тогда в России еще не было табу на критику власти. Родные моряков не боялись на камеры ругать президента и просили помощи у иностранных государств.

Видео: публичный упрек Путину, который вырезали из всех российских новостей

Рейтинг загоревшего после отдыха Владимира Путина стремительно катился к нулю. Чтобы спасти ситуацию, власти наконец привлекли к спасательным работам норвежцев и британцев. За считанные часы те открыли аварийный отсек, который россияне не могли разблокировать несколько дней. Впрочем, чуда не произошло. Внутри лодка была заполнена водой, и живых там не было.

Подводная лодка после трагедии внутри

Дальнейшее расследование установило, что "Курск" затонул из-за взрыва бракованной торпеды на борту. Никого не наказали. Дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. Виновных нет, потому что никто не мог предсказать, что произойдет взрыв. Недосказанность в деле настолько очевидна, что вызвала массу конспирологических теорий.

Недоверие к официальной полуправде о трагедии в Баренцевом море породило невероятно устойчивый миф: "Курск" был торпедирован иностранной подводной лодкой. Миф этот создали те, кто должен был нести непосредственную ответственность за трагедию. И поскольку государство не захотело в силу разных причин наказать виновных по закону, а этот миф развеять, он пророс в сознании очень многих граждан России,

– написала "Новая газета".

Свет на загадочную трагедию хотя бы частично могла пролить сотня с лишним томов дела "Курска". Но большая его часть будет засекречена еще минимум 10 лет.



Остатки подводной лодки "Курск" после старшной трагедии

Сейчас о трагедии разрешено знать только то, о чем как-то с улыбкой рассказал Владимир Путин. Он ответил на вопрос журналиста Лирри Кинга: "Она утонула".

Видео: Путин цинично ответил журналисту