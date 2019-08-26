У Росії через протести хочуть відібрати дитину в ще однієї сім’ї

Прокурора Москви хоче позбавити батьківських прав багатодітну пару, ймовірно, через її участь у протестах. Це вже не перший такий випадок.

Батько потрапив у провладний відеоролик, як "охоронець Навального", про це повідомляє Telegram-канал "Апологія протесту".

Дивіться також: Протести у Москві: силовик побив дівчину, в Росгвардії від нього відреклися – відео

Так, Нікулінський районний прокурор звернувся до суду з позовом до Петра та Олени Хомських про позбавлення батьківських прав. Подружжя брало участь в акції протесту 3 серпня в Москві. Активісти вважають, що це, ймовірно, і стало приводом для позову.

"Медуза" пише, що у позові прокурор, нібито на акцію 3 серпня подружжя взяла із собою неповнолітніх дочок, щоб уникнути затримання. Для підтвердження наводять кадри з сюжету "РЕН ТВ".

Це вже не перший такий випадок. Московська прокуратура хоче позбавити подружню пару батьківських прав, бо вони разом з маленьким сином брали участь в неузгодженій акції 27 липня.

Чому у Москві протестуть?Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).



Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

Коли були масштабні акції: