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      У Росії через протести хочуть відібрати дитину в ще однієї сім’ї

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      У Москві в батьків хочуть відібрати дитину через участь у протестах
      У Москві в батьків хочуть відібрати дитину через участь у протестах / Getty Images

      Прокурора Москви хоче позбавити батьківських прав багатодітну пару, ймовірно, через її участь у протестах. Це вже не перший такий випадок.

      Батько потрапив у провладний відеоролик, як "охоронець Навального", про це повідомляє Telegram-канал "Апологія протесту".

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      Так, Нікулінський районний прокурор звернувся до суду з позовом до Петра та Олени Хомських про позбавлення батьківських прав. Подружжя брало участь в акції протесту 3 серпня в Москві. Активісти вважають, що це, ймовірно, і стало приводом для позову. 

      "Медуза" пише, що у позові прокурор, нібито на акцію 3 серпня подружжя взяла із собою неповнолітніх дочок, щоб уникнути затримання. Для підтвердження наводять кадри з сюжету "РЕН ТВ".

      Це вже не перший такий випадок. Московська прокуратура хоче позбавити подружню пару батьківських прав, бо вони разом з маленьким сином брали участь в неузгодженій акції 27 липня.

      Чому у Москві протестуть?Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).

      Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.

      Коли були масштабні акції:

      • 20 липня відбулася одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей.
      • 27 липня відбувалася вже не погоджена владою акція, оскільки попередня не мала ніякого ефекту. Ці протести завершилася затриманнями понад 1400 людей.
      • 3 серпня пішла третя хвиля протестів, які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Затримали понад 1000 осіб. З них півсотні – неповнолітні.
      • 10 серпня під час черговою, але вже узгодженою акції затримали 352 особи в різних мітсах Росії. ЛИше у Москві – 256 осіб, і усіх здебільшого під час спроби дістатися до будівлі адміністрації президента після завершення акції.Однак російська влада стверджує, що затриманих насправді було менше.

       

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      Теги: Новини Росії Новини політики Судді Протести в Москві Протести
      Джерело: 24 канал
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