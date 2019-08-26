У Росії через протести хочуть відібрати дитину в ще однієї сім’ї
Прокурора Москви хоче позбавити батьківських прав багатодітну пару, ймовірно, через її участь у протестах. Це вже не перший такий випадок.
Батько потрапив у провладний відеоролик, як "охоронець Навального", про це повідомляє Telegram-канал "Апологія протесту".
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Так, Нікулінський районний прокурор звернувся до суду з позовом до Петра та Олени Хомських про позбавлення батьківських прав. Подружжя брало участь в акції протесту 3 серпня в Москві. Активісти вважають, що це, ймовірно, і стало приводом для позову.
"Медуза" пише, що у позові прокурор, нібито на акцію 3 серпня подружжя взяла із собою неповнолітніх дочок, щоб уникнути затримання. Для підтвердження наводять кадри з сюжету "РЕН ТВ".
Це вже не перший такий випадок. Московська прокуратура хоче позбавити подружню пару батьківських прав, бо вони разом з маленьким сином брали участь в неузгодженій акції 27 липня.
Чому у Москві протестуть?Через кандидатів від опозиційних сил, яким офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи Москви. Опозиціонери заявляють, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу).
Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції. Основною причиною відмов був брак у підписних листах – виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних.
Коли були масштабні акції:
- 20 липня відбулася одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей.
- 27 липня відбувалася вже не погоджена владою акція, оскільки попередня не мала ніякого ефекту. Ці протести завершилася затриманнями понад 1400 людей.
- 3 серпня пішла третя хвиля протестів, які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Затримали понад 1000 осіб. З них півсотні – неповнолітні.
- 10 серпня під час черговою, але вже узгодженою акції затримали 352 особи в різних мітсах Росії. ЛИше у Москві – 256 осіб, і усіх здебільшого під час спроби дістатися до будівлі адміністрації президента після завершення акції.Однак російська влада стверджує, що затриманих насправді було менше.