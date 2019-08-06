У Росії в батьків хочуть забрати дитину, бо брали учать в протестах
Московська прокуратура хоче позбавити подружню пару батьківських прав. Вони разом з маленьким сином брали участь в неузгодженій акції 27 липня.
Так, російське відомство звернулось до суду з вимогою позбавити батьківських прав подружню пару, яка прийшла на акцію 27 липня з однорічною дитиною, пише "Медуза".
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У прокуратурі все пояснюють тим, що нібито батьки під час мітингу передали малолітню дитину третій особі. Там також стверджують, що ця особа "піддала життя і здоров’я хлопчика небезпеці", а також призвела до заподіяння йому "фізичної та моральної шкоди".
Водночас прокуратура Москви продовжує проводити інші перевірки за фактами участі в акціях неповнолітніх і людей із маленькими дітьми.
Видання Baza пише, що людиною, з яким подружжя передали дитину, був Сергій Фомін – фігурант "московської справи" про масові заворушення під час мітингу.
Сергій Фомін – єдиний з десяти фігурантів справи, який не перебуває під вартою. Його оголосили у федеральний розшук. Російські слідчі стверджують, що, залишаючи мітинг, Фомін "взяв на руки чужу маленьку дитину". Це дозволило йому без проблем вийти.
Коротко про акції протесту у Росії
- 20 липня відбулася одна з наймасштабніших акцій на проспекті Сахарова у Москві, причому цей захід столична влада погоджувала. Лише офіційно, за даними поліції, участь у ньому взяли 12 тисяч людей.
- 27 липня відбуваласредня не мала ніякого ефекту. Ці протести завершилася затриманнями понад 1400 людей.
- 3 серпня пішла третя хвиля протестів, які також не погоджувала влада. Правозахисники нарахували приблизно 22 тисячі учасників, силовики – 1500. Затримали понад 1000 осіб. З них півсотні – неповнолітні.
Після протестів 27 липня у Росії створили сайт ugolovka.info. Там публікують імена учасників мітингів "За чесні вибори", їхні фото та посилання на сторінки у соціальних мережах. Незабаром там планують додати інформацію про учасників протестів і 3 серпня.
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