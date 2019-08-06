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      В России у родителей хотят забрать ребенка, потому что участвовали в протестах

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      Московская прокуратура хочет лишить супружескую пару родительских прав за участие в акции 27 июля
      Московская прокуратура хочет лишить супружескую пару родительских прав за участие в акции 27 июля / Иллюстративное фото Getty images

      Московская прокуратура хочет лишить супружескую пару родительских прав. Они участвовали в несогласованной акции 27 июля.

      Да, российское ведомство обратилось в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая пришла на акцию 27 июля с годовалым ребенком, пишет "Медуза".

      Смотрите также: "Действуют мягко": в Москве задержали россиянина, который нахваливал действия правоохранителей

      В прокуратуре все объясняют тем, что якобы родители во время митинга передали малолетнего ребенка третьему лицу. Там также утверждают, что этот человек "подверг жизнь и здоровье мальчика опасности", а также привел к причинению ему "физического и морального вреда".

      В то же время прокуратура Москвы продолжает проводить другие проверки по фактам участия в акциях несовершеннолетних и людей с маленькими детьми.

      Издание Baza пишет, что человеком, которому супруги передали ребенка, был Сергей Фомин – фигурант "московского дела" о массовых беспорядках во время митинга.

      Сергей Фомин – единственный из десяти фигурантов дела, который не находится под стражей. Его объявили в федеральный розыск. Российские следователи утверждают, что, оставляя митинг, Фомин "взял на руки чужого маленького ребенка". Это позволило ему без проблем выйти.

      Коротко об акциях протеста в России

      • 20 июля состоялась одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова в Москве, причем это мероприятие столичная власть согласовала. Только официально, по данным полиции, в нем приняли участие 12 тысяч человек.

      • 27 июля происходила средняя и не имела никакого эффекта. Эти протесты завершилась задержаниями более 1400 человек.

      • 3 августа пошла третья волна протестов, которые также не согласовывала власть. Правозащитники насчитали примерно 22 тысячи участников, силовиков – 1500. Задержали более 1000 человек. Из них полсотни – несовершеннолетние.

      После протестов 27 июля в России создали сайт ugolovka.info. Там публикуют имена участников митингов "За честные выборы", их фото и ссылки на страницы в социальных сетях. Вскоре там планируют добавить информацию об участниках протестов и 3 августа.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Протесты Дети и несовершеннолетние Новости России Москва
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