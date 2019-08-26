В России из-за протестов хотят отобрать ребенка у еще одной семьи

Прокурор Москвы хочет лишить родительских прав многодетную пару, вероятно, из-за ее участия в протестах. Это уже не первый подобный случай.

Отец попал в провластный видеоролик, как "охранник Навального", об этом сообщает Telegram-канал "Апология протеста".

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Да, Никулинский районный прокурор обратился в суд с иском к Петру и Елене Хомских о лишении родительских прав. Супруги участвовали в акции протеста 3 августа в Москве. Активисты считают, что это, вероятно, и стало поводом для иска.

"Медуза" отмечает, что в иске прокурор пишет, якобы на акцию 3 августа супруги взяли с собой несовершеннолетних дочерей, чтобы избежать задержания. Для подтверждения приводят кадры из сюжета "РЕН ТВ".

Это уже не первый подобный случай. Московская прокуратура хочет лишить супружескую пару родительских прав, потому что они вместе с маленьким сыном участвовали в несогласованной акции 27 июля.

Почему в Москве протест?Из-за кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего количества жителей своего округа).



Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был недостаток в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

Когда были масштабные акции: