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      В России из-за протестов хотят отобрать ребенка у еще одной семьи

      28 Читати новину українською
      В Москве у родителей хотят отобрать ребенка из-за участия в протестах
      В Москве у родителей хотят отобрать ребенка из-за участия в протестах / Getty Images

      Прокурор Москвы хочет лишить родительских прав многодетную пару, вероятно, из-за ее участия в протестах. Это уже не первый подобный случай.

      Отец попал в провластный видеоролик, как "охранник Навального", об этом сообщает Telegram-канал "Апология протеста".

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      Да, Никулинский районный прокурор обратился в суд с иском к Петру и Елене Хомских о лишении родительских прав. Супруги участвовали в акции протеста 3 августа в Москве. Активисты считают, что это, вероятно, и стало поводом для иска.

       

      "Медуза" отмечает, что в иске прокурор пишет, якобы на акцию 3 августа супруги взяли с собой несовершеннолетних дочерей, чтобы избежать задержания. Для подтверждения приводят кадры из сюжета "РЕН ТВ".

      Это уже не первый подобный случай. Московская прокуратура хочет лишить супружескую пару родительских прав, потому что они вместе с маленьким сыном участвовали в несогласованной акции 27 июля.

      Почему в Москве протест?Из-за кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего количества жителей своего округа).

      Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был недостаток в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

      Когда были масштабные акции:

      • 20 июля состоялась одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова в Москве, причем это мероприятие столичная власть согласовала. Только официально, по данным полиции, в нем приняли участие 12 тысяч человек.
      • 27 июля проходила уже не согласованная с властями акция, поскольку предыдущая не имела никакого эффекта. Эти протесты завершились задержаниями более 1400 человек.
      • 3 августа пошла третья волна протестов, которые также не согласовывала власть. Правозащитники насчитали примерно 22 тысячи участников, силовики – 1500. Задержали более 1000 человек. Из них полсотни несовершеннолетние.
      • 10 августа во время очередной, но уже согласованной акции задержали 352 человека в различных городах России. Только в Москве 256 человек, и всех в основном при попытке добраться до здания администрации президента после завершения акции. Однако российские власти утверждает, что задержанных на самом деле было меньше.

       

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      Теги: Новости России Судьи Новости политики Протесты Протесты в Москве
      Источник: 24 канал
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