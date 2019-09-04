Аресты в России: активист получил три года, потому что коснулся шлема росгвардейца – видео

Российские суды продолжают наказывать участников протестов за честные выборы в Москве. Один из активистов получил три года только за то, что коснулся шлема росгвардейца.

Кирилл Жуков во время митинга 27 июля прикоснулся к шлему одного из силовиков, блокировавших улицу, пишет "Медиазона".

Стоит знать: Массовые протесты в Москве: аресты продолжаются

За это Тверской районный суд Москвы признал активиста виновным в "применении насилия к представителю власти". По версии обвинения, "дернув силовика за шлем, он якобы нанес тому "физическую боль".

Смотрите видео "нападения" активиста на российского силовика:

Видео с задержанным по делу о «массовых беспорядках» Кириллом Жуковым показывали по федеральным каналам https://t.co/ykerpLERX0 pic.twitter.com/2xcxOVowAr — Медиазона (@mediazzzona) July 31, 2019

Сам Жуков своей вины не признал.

Отметим, участника одной из акций протеста за честные выборы Даниила Беглеца также приговорили к двум годам лишения свободы. Его также обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии. Правда, Беглец свою вину признал и даже предложил силовику возмещение.

Какие еще обвинения приписывают участникам протестов в Москве?

У некоторых семей из-за их участия в акциях даже хотят отобрать детей. Так, прокурор Москвы хочет лишить родительских прав многодетную пару, потому что отец попал в провластный видеоролик, как "телохранитель Навального".

Прокурор заявляет, якобы на акцию 3 августа супруги взяли с собой несовершеннолетних дочерей, чтобы избежать задержания.

Забрать детей хотят и у супругов, которые вместе с маленьким сыном участвовали в несогласованной акции 27 июля.

Почему люди вышли на улицы в Москве?Из-за кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа).



Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.



Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября.

Реакция Кремля: Путин впервые отреагировал на массовые протесты в России

Когда были масштабные акции: