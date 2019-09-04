Аресты в России: активист получил три года, потому что коснулся шлема росгвардейца – видео
Российские суды продолжают наказывать участников протестов за честные выборы в Москве. Один из активистов получил три года только за то, что коснулся шлема росгвардейца.
Кирилл Жуков во время митинга 27 июля прикоснулся к шлему одного из силовиков, блокировавших улицу, пишет "Медиазона".
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За это Тверской районный суд Москвы признал активиста виновным в "применении насилия к представителю власти". По версии обвинения, "дернув силовика за шлем, он якобы нанес тому "физическую боль".
Смотрите видео "нападения" активиста на российского силовика:
Сам Жуков своей вины не признал.
Отметим, участника одной из акций протеста за честные выборы Даниила Беглеца также приговорили к двум годам лишения свободы. Его также обвиняют в нападении на сотрудника Росгвардии. Правда, Беглец свою вину признал и даже предложил силовику возмещение.
Какие еще обвинения приписывают участникам протестов в Москве?
У некоторых семей из-за их участия в акциях даже хотят отобрать детей. Так, прокурор Москвы хочет лишить родительских прав многодетную пару, потому что отец попал в провластный видеоролик, как "телохранитель Навального".
Прокурор заявляет, якобы на акцию 3 августа супруги взяли с собой несовершеннолетних дочерей, чтобы избежать задержания.
Забрать детей хотят и у супругов, которые вместе с маленьким сыном участвовали в несогласованной акции 27 июля.
Почему люди вышли на улицы в Москве?Из-за кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа).
Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы якобы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября.
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Когда были масштабные акции:
- 20 июля состоялась одна из самых масштабных акций на проспекте Сахарова в Москве, причем это мероприятие столичная власть согласовала. Только официально, по данным полиции, участие в нем приняли 12 тысяч человек.
- 27 июля проходила уже не согласованная властями акция, поскольку предыдущая не имела никакого эффекта. Эти протесты завершилась задержаниями более 1400 человек.
- 3 августа пошла третья волна протестов, которые также не согласовывала власть. Правозащитники насчитали примерно 22 тысячи участников, силовики – 1500. Задержали более 1000 человек. Из них полсотни – несовершеннолетние.
- 10 августа во время очередной, но уже согласованной акции задержали 352 человека в разных метсах России. Только в Москве – 256 человек, и всех в основном во время попытки добраться до здания администрации президента после завершения акции. Однако российские власти утверждают, что задержанных на самом деле было меньше.
- 31 августа в Москве снова вышли на улицы. Полиция насчитала около 750 участников, однако не провластные СМИ заявляют о нескольких тысячах. Тогда не задержали никого.