Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни детей во всем мире – и одновременно все чаще попадают в поле зрения правительств как фактор риска. Кибербуллинг, зависимость, опасный контент, вмешательство в личность, а в условиях войны – еще и инструмент вражеской пропаганды.

В ответ на угрозы, возникающие в онлайн-среде, все больше стран вводят возрастные ограничения на доступ к платформам, таким как TikTok, Instagram, YouTube или Telegram. Франция, Германия, Австралия, Румыния – это государства, которые уже разрабатывают или внедряют законодательные инициативы для защиты несовершеннолетних в цифровом пространстве.

Должна ли Украина идти по этому пути? Готово ли государство защитить детей в соцсетях – не только образовательными приложениями, но и системными решениями? И как сами родители, психологи и педагоги относятся к идее цифровых ограничений?

Для этого мы пообщались с народным депутатом Ярославом Юрчишиным, Минцифрой, детским омбудсменом, психологом, полицией и родителями детей. В материале 24 Канала рассказываем, что происходит в мире, какая ситуация в Украине и может ли "Мрия" заменить государственную цифровую политику.

Какие существуют ограничения в соцсетях для детей в мире

После того как во Франции 14-летний ученик смертельно ранил работника школы во время рутинной проверки рюкзаков, президент Эммануэль Макрон 10 июня пообещал запретить доступ к соцсетям для детей в возрасте до 15 лет.

Если такое ограничение не будет принято на уровне ЕС, Франция, по словам президента, внедрит его самостоятельно в течение нескольких месяцев.

Похожие инициативы набирают обороты и в Германии, пишет Tagesschau. Министр юстиции Штефани Хубиг заявила о необходимости введения четкой возрастной границы для пользования соцсетями, чтобы защитить детей от давления самопрезентации и кибербуллинга. Она также поддерживает ограничение использования смартфонов в школах.

В нескольких немецких землях уже планируют запреты для младших классов, а Бремен с августа полностью запретит использование телефонов до 10 класса.

После похожих шагов Австралии, которая ввела ограничения на пользование соцсетями с 16 лет, ряд стран ЕС, включая Францию, Грецию, Испанию и Бельгию, призывают к европейскому решению относительно возрастного порога доступа к TikTok, Instagram и других платформ.

Франция, Испания и Греция продвигают на уровне ЕС идею "цифрового совершеннолетия" – то есть ограничение доступа к соцсетям до 15 лет без согласия родителей. Инициатива предусматривает не только возрастные барьеры, но и изменения в принципах работы платформ: уменьшение персонализации, отключение автозапуска видео, сдерживание алгоритмического затягивания.

Австралия первой в мире в ноябре 2024 года приняла закон, запрещающий детям до 16 лет создавать аккаунты в соцсетях без согласия родителей. Платформы обязаны проверять возраст пользователей, иначе – штраф до 49,5 миллиона австралийских долларов. Закон вступит в силу в конце 2025 года, после переходного периода и разработки технических инструкций.

Подобные шаги готовит и Норвегия: правительство планирует ограничить доступ к соцсетям детям до 15 лет. Премьер Йонас Гар Стьоре отметил, что это "борьба с властью алгоритмов", которые влияют на восприятие реальности детьми.

В Румынии также разработали законопроект под названием "Цифровое совершеннолетие", который предусматривает ограничение доступа к социальным сетям и другим интернет-приложениям для детей в возрасте до 16 лет без согласия родителей. Как сообщает Stirile ProTV, документ устанавливает, что только с 16 лет подростки смогут свободно пользоваться цифровыми платформами без разрешения родителей.

Почему в Украине предлагают ограничить соцсети для детей

Сейчас в нашей стране никаких ограничений для использования соцсетей несовершеннолетними нет. Однако об опасности неоднократно говорил нардеп Ярослав Юрчишин, председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова.

Юрчишин приводит в пример заявление французского президента: "Это правильная реакция на вызовы, которые сегодня стоят перед Францией. Банды используют соцсети для криминализации молодежи в Европе. Но Европа, в частности Франция, готова отвечать быстро. И это касается как возрастных ограничений, так и дела Дурова. И это только банды в невоюющей стране – и уже есть реакция на самом высоком уровне".

Страна в состоянии войны, а враг активно вербует наших детей через соцсети. Телеграм стал тем ножом, которым ФСБ бьет по нашим детям. Результаты: поджоги ТЦК и автомобилей военных, сдача координат и убийства самих детей через самодельные взрывчатки. Друзья, что нам стоит делать? Будем ждать, пока Европа дойдет до ограничений и только потом об этом подумаем? Или может будем защищать наших детей уже сейчас?,

– подчеркнул Юрчишин.



Ярослав Юрчишин / Фото из соцсетей

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Из имеющихся инициатив в Украине – приложение "Мрия" для школьников и родителей, в котором внимание уделено и цифровой безопасности.

Цифровая безопасность детей – важная часть образовательной среды, над которой сегодня должны работать и государство, и технологические решения. В "Мрие" мы фокусируемся на том, чтобы создать для школьников безопасное пространство для обучения и развития – с проверенными участниками, защищенной коммуникацией и качественным контентом,

– прокомментировали 24 Каналу в пресс-службе "Мрии".

Также в Минцифре рассказали, что:

в "Мрие" ребенок взаимодействует только с учителями, одноклассниками, родителями и администрацией школы. Доступ к системе имеют только участники учебного процесса – после авторизации через Дію или Bank ID и проверки в государственном образовательном реестре. Детей до 14 лет могут зарегистрировать только их классные руководители или родители.

Мрия имеет встроенные чаты на базе Signal – эталона безопасности среди мессенджеров. Это пространство без спама, посторонних лиц или мошенников. Здесь дети могут общаться в общем чате со своим классом и классным руководителем, а также с каждым учителем отдельно.

В приложении есть Библиотека контента с проверенными познавательными видео, которые мы создаем в партнерстве с ведущими образовательными платформами. Среди материалов – видео о кибергигиене, фактчекинг и медиаграмотность от Куншт и Дія.Освіта. В этом разделе работает система рекомендаций на базе ИИ, которая подбирает контент в соответствии с интересами каждого ребенка.

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Впрочем, Ярослав Юрчишин в комментарии 24 Каналу отметил, что "Мрия" не удовлетворяет всех потребностей:

Если нам приходится говорить о распространении алкоголя, табака и наркотиков среди молодежи, а в новостях есть заголовки о поджогах авто и вербовке украинских детей – то очевидно ограничиваться приложением "Мрия" не стоит, этого просто не хватит. Кроме того, насколько я понимаю, оно не столько о безопасности, сколько об уменьшении бюрократии и удобстве в образовательном процессе.

В вопросе соцсетей и несовершеннолетних Украине нужна комплексная работа, считает Юрчишин. По мнению нардепа, если говорится о безопасном интернет-пространстве для детей, то нужна синхронизация усилий нескольких сторон: Минобразования, Минцифры, Службы безопасности, а возможно и Нацполиции, чтобы провести анализ негативных случаев, которые уже происходили с нашими детьми.

"Но самое главное – должен быть открытый диалог с родителями. Потому что это касается безопасности их детей", – добавляет Ярослав Юрчишин.

"Мрия" – это прекрасно и эту апку однозначно стоит продвигать. Но соблазн тиктока с его быстрыми видео или телеграма с тонной различной информации никуда не денется. Усилия государства следует также расширять на уже существующие платформы, в частности, как вариант, предоставлять доступ к этим сетям с определенного возраста, как это уже происходит в Австралии и некоторых странах Европы.

Вопрос безопасности детей в киберпространстве, в частности в социальных сетях, является чрезвычайно актуальным для Украины, особенно в условиях действия правового режима военного положения – эту точку зрения разделяют и в Офисе омбудсмена.

Сегодня социальные платформы, в том числе мессенджеры, все больше влияют на формирование мировоззрения детей, их психоэмоциональное состояние, социальные навыки и общее развитие, отметила в комментарии 24 Каналу представитель Уполномоченного по правам ребенка Оксана Червякова.

В сегодняшних условиях онлайн пространство – это мощное оружие в руках врага, с помощью которого агрессор вербует украинских детей и втягивает их в противоправную деятельность, отметила Червякова. В публичном пространстве неоднократно упоминались случаи, когда информационные платформы используются для распространения деструктивной пропаганды, вовлечения детей в псевдопатриотические действия с риском для жизни, побуждения к совершению действий в пользу врага (например, фото/видеофиксация перемещения военной техники, распространения фейковой информации, участия в информационно-психологических операциях) и тому подобное.



Такие действия не только представляют угрозу национальной безопасности, но и нарушают фундаментальные права ребенка – право на безопасность, защиту от эксплуатации и право не быть втянутым в вооруженный конфликт.

Червякова добавляет, что по семейному законодательству Украины, родители или представители ребенка несут ответственность за потребление ребенком того или иного информационного контента. Однако запрета – не инструмент.

Убеждена, что государственная политика в сфере защиты прав детей должна быть направлена не только на запреты, но и на формирование цифровой грамотности, развитие критического мышления, расширение возможностей родительского контроля, а также создание дружественной к ребенку цифровой среды. Поэтому поддерживаю идею формирования государственной политики в сфере усиления информационной безопасности, создание цифрового иммунитета у детей, а также внимательного контроля со стороны родителей и законных представителей за онлайн-активностью ребенка,

– отметила детский омбудсмен в комментарии 24 Каналу.

Что о запретах думают родители и психологи

24 Канал также пообщался с родителями, чьи дети пользуются соцсетями, и с детским психологом.

Антон Яковлев, IT-специалист, имеет сына Марка, 10 лет:

Марк любитель Shorts в YouTube, “живет там”. Но если внедрять ограничения, то для всех детей. Дети, которые имеют неограниченный доступ к общению, например в Telegram, а также могут беспрепятственно играть в онлайн-игры – а такие игры фактически являются разновидностью социальной, интегрированной информационной инфраструктуры – получают гораздо больше возможностей для социализации. Ведь в играх есть большое количество коммуникаций, взаимодействия, общих тем.

В то же время дети, родители которых устанавливают ограничения, например, до одного часа в день, оказываются в стороне от значительной части социальной жизни своих сверстников, считает собеседник. Ведь существуют группы детей, которые постоянно играют и общаются между собой, имеют общие шутки, инсайдерскую информацию, тесные связи. Их осведомленность и вовлеченность в общую среду существенно выше.

Те же, кто ограничен в доступе, остаются "вне лодки". Поэтому, если технически возможно обеспечить равные условия для всех – это имеет смысл, по мнению Антона: "Это вопрос честности, справедливости и доступа. Но если технически это реализовать невозможно, тогда вся эта идея теряет смысл".

Елизавета Селищева, журналистка, имеет сына Артемия, 13 лет, временно проживают за границей:

Мой сын пользуется Telegram, также пользуется Discord для игр. Я не поддерживаю утверждение о том, что детям в Украине стоит запретить доступ к соцсетям, поскольку мы живем во время новых технологий и дети чаще всего находятся онлайн, а если дети, например, живут за рубежом, они могут общаться со своими друзьями исключительно онлайн. Потому что запретить – это как запретить общаться с другими людьми за пределами Украины.

Виталий Омельченко, IT-специалист, имеет дочь Алису, 7 лет:

Алиса не пользуется социальными сетями. За исключением Telegram (используется как мессенджер для общения с близким кругом родственников), YouTube (только для просмотра видео, без участия в комментариях) и Steam (исключительно как платформа для запуска игр).

Соцсети – нежелательное место, считает Виталий, ведь там очень много людей, чье влияние может быть нежелательным на моего ребенка и которые могут повлиять на его мировоззрение. "Я понимаю, что полностью изолировать от этой среды не получится, но считаю, что контроль со стороны родителей необходим. К тому же, в ряде развитых стран уже введено или обсуждается возрастное ограничение доступа к социальным сетям. Как по мне – это правильный шаг", – добавил собеседник.

Оксана Мотуз, госслужащая, ребенку 11 лет:

Конечно, социальные сети – это в определенной степени отдельный социум, пусть и виртуальный. Дети там могут не столько развиваться, сколько поддерживать контакт с друзьями, с которыми не имеют возможности видеться в реальной жизни. Это могут быть старые знакомые или приятели, которые живут далеко. Они также получают определенное количество информации, знакомятся с новым – и, на этом уровне, такое взаимодействие имеет свои преимущества. Однако с точки зрения родителей я вижу гораздо больше рисков. Прежде всего – это общение с незнакомцами, которое практически невозможно проконтролировать.

Кроме того, существует опасность психологического воздействия: дети, особенно те, кто еще не сформировал собственной позиции, легко поддаются навязыванию мыслей и моделей поведения. "Имеет место и скрытая манипуляция, которая может происходить как подсознательно, так и целенаправленно – иногда даже со стороны отдельных групп, которые занимаются подобным влиянием систематически", – считает Оксана.

Некоторые дети имеют склонность к замкнутости, им сложнее налаживать живое общение, добавляет собеседница. В таких случаях виртуальная среда может казаться комфортной альтернативой, однако на самом деле она лишь усиливает социальную изоляцию.

"В целом я придерживаюсь мнения, что рисков в социальных сетях для детей пока больше, чем преимуществ. Поэтому вопрос ограничения доступа считаю целесообразным", – убеждена Оксана.

Неограниченный доступ детей к соцсетям – это очень плохо, считает Екатерина Гольцберг, детский психолог, президент Профессиональной ассоциации детских аналитических психологов.

Забирать телефоны и гаджеты я не считаю нормальным. Ребенок в современном мире должен этим пользоваться. Но когда мы садимся за руль автомобиля, мы всегда получаем права, потому что автомобиль – средство повышенной опасности. Так же средством повышенной опасности может быть и гаджет, и телефон. И поэтому для того, чтобы дать ребенку гаджет, мы должны сначала ознакомить его с правилами его пользования этим предметом. Поэтому я считаю, что важно, чтобы мы научили ребенка правильно пользоваться.

Если ребенок учится в школе, если ребенок ходит на спорт, занимается музыкой, у него почти не будет свободного времени на просмотр TikTok или YouTube, отмечает Гольцберг. Поэтому, по ее мнению, вопрос не в том, ограничивать ли доступ к соцсетям во времени. Ограничение во времени должно быть тем, что у ребенка есть другие вещи, которыми он занимается сознательно, объясняет психолог.

Если же ребенок не может заниматься хобби или задачами, тогда стоит ограничивать. "Мы должны научить ребенка отслеживать тот контент, который ему не нужен, чтобы он интересовался чем-то таким, что его наполняет, что ему дает возможность становиться умнее, а не просто просматривать контент", – отмечает психолог.



Екатерина Гольцберг / Фото из соцсетей

Кто же должен ограничивать ребенка? Роль родителей в этом деле – преобладает, считает Гольцберг, потому что они в большей степени могут на это влиять. В то же время просвещением может заниматься и школа, но проблема в том, что почти нет людей, которые способны таким просвещением заниматься.

У нас больше всегда мемов и различных непонятных контентов публикуют именно учителя, передают картинки, лайкают их, сочувствуют несуществующим мальчикам, сгенерированным ИИ. Поэтому мы должны начать с того, что мы должны самих учителей научить инфогигиене. На данный момент я считаю, что школа не готова к такому обучению, потому что сама не очень обучена. А если есть какие-то другие государственные способы, то как сделать так, чтобы дети их восприняли? Школа хоть какие-то там оценки может ставить, условно, и этим управлять. А как загнать ребенка учиться этому? Это очень сложная ситуация. Поэтому за родителями все же остается это преимущество и эта ответственность.

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Родительский контроль – это обязательная опция, когда ребенок впервые получает смартфон, добавляет Гольцберг. Без родительского контроля давать телефон ребенку невозможно – психолог сравнивает это с обучением управлению авто. Ведь человек сначала ездит с инструктором. Таким инструктором, который ограничивает пользование смартфоном, объясняет, почему нужны эти ограничения, должен быть один из родителей. Но также должен быть и внешний фактор, когда родители не в состоянии вести контроль. В таком случае пригодились бы государственные ограничения.

Однако кроме призывов от народного депутата и разговоров в соцсетях, государство не внедряет никаких ограничений для детей в соцсетях. Даже несмотря на риски в войне – чем и пользуется враг, манипулируя украинскими детьми.

Насколько опасны соцсети для детей во время войны: что говорят в полиции

24 Канал также расспросил позицию Нацполиции по теме детей в соцсетях – на вопрос ответил руководитель управления ювенальной превенции Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины, полковник полиции Василий Богдан.

Использование социальных сетей может быть опасным для детей сразу в нескольких измерениях – психологическом, социальном и информационном, отметил представитель полиции.

Во-первых, это вопрос эмоционального здоровья. Постоянное сравнение себя с "идеальными" картинками в ленте, зависимость от лайков, негатив в комментариях – все это влияет на самооценку ребенка, может вызвать тревожность, апатию или даже депрессивные состояния.

Постоянное сравнение себя с "идеальными" картинками в ленте, зависимость от лайков, негатив в комментариях – все это влияет на самооценку ребенка, может вызвать тревожность, апатию или даже депрессивные состояния. Во-вторых, это угрозы со стороны злоумышленников . Соцсети активно используют вербовщики, мошенники, онлайн–грумеры. Детей могут заставить предоставить личные фото, привлечь к противоправным действиям или манипулировать, угрожая семье.

. Соцсети активно используют вербовщики, мошенники, онлайн–грумеры. Детей могут заставить предоставить личные фото, привлечь к противоправным действиям или манипулировать, угрожая семье. В-третьих, это кибербуллинг. Публичное унижение, насмешки, угрозы – часто именно в соцсетях дети становятся жертвами травли со стороны сверстников или посторонних.

Публичное унижение, насмешки, угрозы – часто именно в соцсетях дети становятся жертвами травли со стороны сверстников или посторонних. Также есть риск зависимости. Соцсети построены так, чтобы "затягивать" внимание. Иногда ребенок часами не может оторваться от телефона, и это вредит обучению, сну, отношениям с родителями.

Наш совет прост: дети должны быть в безопасной цифровой среде, а родители – знать, с кем и о чем общается их ребенок в онлайне. Соцсети – это лишь инструмент, и важно научить детей пользоваться им с умом.

Обращение в ювенальную полицию относительно угроз в соцсетях поступают постоянно, отмечают в ювенальной превенции. Это могут быть сообщения с такими темами:

попытки вербовки, когда ребенку пишут в мессенджерах с предложениями сделать фото военных объектов или что-то поджечь "за деньги";

кибербуллинг – оскорбления, травля, унижения в чатах или под сообщениями;

привлечение к опасным сообществам – например, те, что пропагандируют самоубийства, насилие или агрессию (аналог "групп смерти");

распространение личной информации – когда кто-то злоупотребляет доверием ребенка и распространяет его фото или данные без согласия.

Сейчас, благодаря совместной информационной кампании Нацполиции и СБУ, дети стали чаще обращаться сами – они понимают риски и уже не боятся сообщить о подозрительных сообщениях или поведении в сети. Каждое обращение прорабатывается индивидуально. При необходимости привлекаем специалистов по киберполиции, психологов, проводим беседы с ребенком, родителями, школой. Важно не молчать – своевременное обращение может спасти ребенку жизнь или уберечь его от преступления,

– отметил Василий Богдан.

По мнению спикера, потребность в ограничении доступа детей к социальным сетям действительно существует, особенно для младшего возраста. Речь идет не о полном запрете, а об осознанном, безопасном и контролируемом доступе. Соцсети могут быть полезными для развития или общения, но без контроля они несут мощные риски – от потери сна и концентрации до попадания в токсичную онлайн-среду, буллинг или даже вербовки врагом.

Детям до 13 лет мы советуем вообще избегать соцсетей или разрешать доступ только к отдельным детским платформам с родительским контролем. Подросткам – нужен дозированный доступ и постоянный диалог со взрослыми: что именно они смотрят, кто пишет, какие чаты и темы их интересуют. Родителям – стоит интересоваться цифровой жизнью ребенка, объяснять риски, учить кибергигиене и настраивать конфиденциальность аккаунтов вместе. Соцсети – это не только об общении, но и о доверии и безопасности. Ребенок должен знать, что в случае опасности он не останется наедине и всегда может обратиться за помощью,

– добавил полковник полиции.

Не стоит забывать и о том, что российские спецслужбы активно используют социальные сети как инструмент для вербовки украинских подростков. Таких фактов немало, говорят в полиции.

Основная платформа – это мессенджер Telegram, где создаются группы с названиями вроде "Подзаработать", "Задание", "Работа", "Фейерверки", "Уничтожь", и тому подобное. Через них подросткам предлагают денежное вознаграждение за выполнение противоправных действий: поджоги военных авто, почтовых отделений, фото объектов критической инфраструктуры, нанесение меток, передача координат. Иногда им даже предлагают установить взрывчатку или передать информацию о передвижении военных.



Алгоритм прост: злоумышленники входят в доверие, апеллируют к деньгам, или – что особенно опасно – к псевдопатриотическим мотивам. Иногда используют запугивание или шантаж. Подростки часто не осознают, что за эти действия предусмотрена уголовная ответственность (с 14 лет), и что это не "игра" – это участие в деятельности, которая подрывает безопасность государства.

Сейчас ювенальная полиция вместе с СБУ и педагогами проводит широкую информационно-просветительскую кампанию. В школах и общинах полицейские объясняют детям, как распознать попытку вербовки, куда обращаться в случае угрозы, и почему важно не молчать. На сегодня в Национальную полицию Украины уже обратились почти 70 детей, которые столкнулись с попытками вербовки. И это означает по меньшей мере 70 спасенных детских жизней, сохраненных судеб и предупрежденных трагедий,

– добавил Василий Богдан.

Ювенальная полиция системно работает с подростками именно в направлении противодействия вербовке через социальные сети, и эта работа сейчас – один из приоритетов.

"Мы проводим информационно-просветительские мероприятия в школах по всей Украине – это уроки, лекции, интерактивные встречи. Говорим с детьми простым языком: как работают вербовщики, что они могут писать, как распознать угрозу и к кому обращаться. Особый акцент делаем на распознавании манипуляций в Telegram, Instagram, Discord – именно там чаще всего "работают" вражеские кураторы", – говорит Богдан.

Также совместно с СБУ полиция запустила общенациональную информационную кампанию, создали и распространяем специальные материалы – видео, презентации, методички для учителей и родителей. В отдельных школах проводим занятия вместе с сотрудниками Службы безопасности – так дети видят, что государство стоит на их стороне.

В полиции уверяют, что результат есть – дети начинают прислушиваться и доверять. Благодаря этой профилактике все больше обращений, когда подростки сами сообщают, что им написали в Telegram и предложили "подзаработать".